Los animes más vistos de Netflix 2026: ¿de qué se tratan? Lideran en horas de visualización

Sin lugar a dudas, en el último tiempo, los animes han gozado de una popularidad sumamente brillante. Este tipo de entregas y producciones han encantado a miles de fanáticos, quienes las han consumido de manera notable por varios años.

Actualmente, existen varios animes que se han convertido en éxitos históricos a nivel internacional. Sin embargo, algunos han sido capaces de incluso lograr marcas brillantes en reproducciones.

Más noticias: Crunchyroll estreno la película de uno de los animes más vistos

Una de las plataformas que más cuentan con animes dentro de su catálogo es Netflix. Este servicio de ‘streaming’ goza de varias entregas de este tipo, aunque en este caso les hablaremos de 3 de forma concreta que han brillado en este 2026.

3 de los animes más vistos de Netflix en 2026

Para nadie es un secreto que el anime ha brillado como forma de entretenimiento en los últimos años. Varias entregas clásicas han enamorado al público, sumadas a nuevas producciones que han enamorado a los fans.

Algunas de ellas han destacado en este 2026, y hasta se han convertido entre las más vistas de Netflix para este apartado. Aquí les tenemos 3 en concreto, con su trama incluida.

La primera de ellas es, sin lugar a dudas, ‘Jujutsu Kaisen’. Este ha sido sido uno de los animes más brillantes de los últimos años, sobre todo por su trama llena de acción.

En este 2026 ha recibido gran atención, sobre todo por el lanzamiento de su tercera temporada, la que le permite posicionarse como el número 1 de este ranking.

El segundo puesto es para ‘Pantheon’. Este es un anime que ha sorprendido a miles en los últimos años, gracias a 16 capítulos llenos de acción y ciencia ficción en los que se repasa la historia de dos adolescentes que buscarán evitar una conspiración global.

Sin lugar a dudas, este anime ha encantado a muchos fanáticos, quienes han podido disfrutarlos por años en Netflix.

Por último, el tercer lugar le pertenece a ‘Frieren: Beyond Journey’s End’. Este anime ha gozado de una popularidad notoria a nivel internacional, desde su lanzamiento en 2023.

Más noticias: Crunchyroll eliminó de su catálogo el anime más popular de ficción: así lo puede ver ahora

Su atención ha sido notoria en este 2026, Especialmente por la salida de su segunda temporada. Su trama cuenta la historia de las aventuras de Frieren, una maga llena de poder.

Estos 3 animes se encuentran en Netflix, y le permitirán tener entretenimiento a la orden del día.