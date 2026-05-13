Crunchyroll eliminó de su catálogo el anime más popular de ficción: así lo puede ver ahora 

El anime sigue siendo uno de los géneros más vistos por cientos de personas cada día en diferentes lugares del mundo. Una de las plataformas más usadas por los usuarios es Crunchyroll, en donde se transmiten varias de las producciones más populares y los nuevos lanzamientos que tienen una gran acogida.

Además, en algunos casos, también se encargan de mostrar esas series viejas que, sin duda, se siguen posicionando como las mejores en su género. Sin embargo, con el paso de los días, algunas son eliminadas de la plataforma con el fin de darle espacio a lo que llega nuevo mes tras mes.

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Este es el caso de ’86: Eighty-Six’, el anime que desaparece del catálogo de Crunchyroll y que era uno de los más populares de la plataforma. Pero no solo por el mensaje que representa, sino también por la crítica social que envían contando la historia de cada uno de los personajes, dejando algunos comentarios negativos en redes sociales.

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Desde que se dio a conocer la noticia de que la producción ya no estaría disponible en la plataforma especializada en anime, varios usuarios se han preguntado sobre cuál será el futuro de la producción. Sobre esto no hay mucha información; se cree que, por ahora, no estaría ni en Netflix ni en Prime Video, dejando algunos capítulos disponibles para ver en YouTube.

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Tampoco han revelado los detalles detrás de la salida de este anime de la plataforma, pero se dice que su mensaje social para algunos era muy fuerte y las críticas no paraban. Sin embargo, otros mencionan que se trata de una de las mejores producciones, donde no solo enseñan algo de historia mostrando la vida en los 80, sino que la animación de cada personaje capta todos los mínimos detalles.