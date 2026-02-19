El anime más oscuro y perturbador que todo fan del terror debe ver
Para quienes buscan algo diferente, con fantasmas, misterio y momentos realmente perturbadores este ánime es perfecto
Para quienes buscan algo diferente, con fantasmas, misterio y momentos realmente perturbadores este ánime es perfecto
En un catálogo lleno de animes de acción, romance y fantasía, encontrar uno de terror que realmente haga sentir escalofríos puede ser todo un desafío. Más allá de los títulos populares, hay producciones que, con el tiempo, se ganan el estatus de recomendación obligada para quienes buscan historias inquietantes, cortas y muy intensas. Una de esas joyas es Another, una serie que mezcla fantasmas, misterio escolar y una atmósfera tan densa que cuesta olvidarla.
Estrenada en 2012 y basada en las novelas de Yukito Ayatsuji, Another apuesta más por el suspenso psicológico que por los sustos fáciles. Su formato es ideal para quienes quieren una historia que se pueda devorar en poco tiempo: una sola temporada con episodios de unos 22 minutos cada uno. Perfecto para una maratón de terror en cualquier fin de semana.
Le puede interesar: ¿Cuál es la canción que suena al final de Jujutsu Kaisen 3? Aquí el soundtrack del anime
La trama nos lleva a la primavera de 1998, cuando Koichi Sakakibara se muda y se integra a una clase marcada por un hecho trágico del pasado. A primera vista, los compañeros parecen normales, pero pronto el ambiente empieza a sentirse extraño. Allí conoce a una chica llamada Misaki, aunque el detalle inquietante es que, décadas atrás, otra alumna con ese mismo nombre murió de forma misteriosa.
El concepto no es nuevo dentro del género: una muerte inexplicable y un aula en silencio. Lo que hace que Another destaque es cómo los estudiantes de entonces manejaron el duelo: decidieron fingir que nada había pasado y seguir con sus vidas como si la tragedia nunca hubiera ocurrido. Ese pacto silencioso se convierte en una especie de maldición que amenaza con afectar a los nuevos alumnos años después.
Necesita saber: Tres anime al estilo Ghost of Yotei perfectos para ver en Crunchyroll este fin de semana
Desde los primeros capítulos, la serie mantiene un ritmo constante y crea tensión con cada escena. Los giros de la historia están presentes, pero lo que realmente impacta es esa sensación de fatalidad que envuelve a todos los personajes, haciendo que cada episodio se sienta cargado de suspenso.
En cuanto a dónde verla, la situación es un poco limitada: Another actualmente solo está disponible en Crunchyroll y en japonés, lo que la convierte en un tesoro escondido dentro del catálogo de anime de terror.
Ver también: Las tres series de anime que tienen mejor puntuación en IMDb; algunas se pueden ver GRATIS
Para quienes buscan algo diferente, con fantasmas, misterio y momentos realmente perturbadores, Another sigue siendo una apuesta segura, demostrando que el horror japonés sabe jugar muy bien con el miedo psicológico.