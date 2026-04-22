Este es el mejor capítulo de ‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba’ según expertos: ¿Dónde puede verlo?

‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba’ se ha convertido en uno de los animes más destacados y reconocidos de los últimos años. Esta gran producción ha encantado a miles de personas en el mundo, gracias a la gran historia de Tanjiro.

La industria se ha estremecido desde la llegada de este anime, y justo así se ha demostrado en sus últimos lanzamientos, tanto en cines, como en la industria del ‘streaming’.

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Si usted es uno de los grandes fanáticos de esta producción, aquí les contamos cual es el mejor episodio de este anime, según expertos.

¿Cuál es el mejor episodio de ‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba’?

Sin lugar a dudas, ‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba’ ha contado con grandes éxitos a nivel internacional. Este anime ha sido protagonista en cines, redes sociales y más.

Esto se ha logrado gracias a varias producciones de éxito legendario, como lo ha sido, por supuesto, sus películas, y sus series con varios arcos.

En su totalidad este anime ha contado con 63 episodios, divididos en 4 temporadas diferentes, las cuales han contado con fuertes aplausos por parte de la crítica.

Aun así, tal y como sucede con cualquier producción, este anime tiene picos donde algunos capítulos resaltan más que otros. Por ello, aquí les destacaremos el que, según la crítica, es el mejor de esta entrega.

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IMDb ha puntuado cada uno de los episodios de este anime. Varios de sus episodios cuentan con un valor alto, aunque, hay uno en concreto que resalta por encima de los demás.

Se trata del episodio 17 de su temporada 2 llamado ‘Never Give Up’. Este episodio cuenta con una puntuación de 9.8 sobre 10, gracias a las emociones con las que cuenta esta parte del anime la cual puede ver en Crunchyroll.

En dicho episodio se puede ver a Tanjiro como centro total de este capítulo, junto a Gyutaro. Varios fanáticos han resaltado este capítulo, por lo que se posiciona por encima de los demás.

Los 5 episodios mejor puntuados de este anime son:

1- ‘Never Give Up’ – Temporada 2, Episodio 17 (9,8)

2- ‘The Hashira Unite’ – Temporada 4, Episodio 8 (9,7)

3- ‘Hinokami’ – Temporada 1, Episodio 19 (9,7)

4- ‘Set Your Heart Ablaze’ – Temporada 2, Episodio 7 (9,7)

5- ‘Defeating an Upper Rank Demon’ – Temporada 2, Episodio 16 (9,6)