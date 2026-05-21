Plataforma de streaming presentará en exclusiva capítulos de Dragon Ball, Naruto y Jujutsu Kaisen

Cada vez son más las plataformas que le apuestan al anime, pues este se convirtió en uno de los géneros más populares que cientos de personas quieren ver en casa. Además, hay unos clásicos como Dragon Ball, Naruto, entre otros, que se estrenaron hace varios años, pero aún en la actualidad siguen siendo muy populares en diferentes apps de streaming.

Actualmente, son pocas las plataformas que tienen este tipo de contenido completo y de forma legal. Por eso, una de las apps más usadas en el mundo decidió poner a disposición de todos los fans algunos capítulos de estas series que, sin duda, van a hacer que los fans recuerden lo mejor de sus años de juventud.

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¿Dónde ver Dragon Ball, Naruto y Jujutsu kaisen? Esta es la plataforma oficial

Hace unos días se dio a conocer que la plataforma de streaming Disney+ está lista para llevar a la pantalla chica lo mejor del anime. Esto quiere decir que los fans podrán encontrar los mejores episodios de Dragon Ball, Naruto, Jujutsu Kaisen y otras producciones que sin duda se han consolidado en la industria.

Aunque algunos por ahora no están disponibles, la idea es que todo el contenido pueda llegar de forma paulatina, hasta poder tener una sección exclusiva solo para este tipo de series. Desde el 21 de mayo se empezarán a subir capítulos de Jujutsu Kaisen y después, el 31 de mayo, todo lo relacionado con Dragon Ball Super.

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Entre el listado de los próximos lanzamientos están Naruto, Naruto Shippuden, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball Super: Super Hero, entre otras producciones que son conocidas por todos los fans del anime en el mundo.

Esta sería la primera vez que Disney agrega este tipo de animes a su catálogo de contenido, en donde buscan llegar a un nuevo público, quienes no solo son fans de las típicas películas de Pixar y Marvel, sino de otras que se vienen posicionando entre los más vistos.