Estas son las 2 películas más grandes del anime en la actualidad: son gigantes en la taquilla

El anime es uno de los entretenimientos más grandes del momento a nivel internacional. Esta industria ha crecido de manera notable, gracias a la presencia de varias producciones de encanto brillante para todos sus fanáticos.

Varias series han destacado en la televisión o en plataformas de ‘streaming’, pero otras han llegado incluso a conquistar la pantalla grande, con películas que han llegado a ser parte del cine.

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Muchas de ellas han sido exitosas, e incluso se han convertido en absolutas gigantes de taquilla. Sin embargo, en este caso destacaremos 2 de manera puntual que son las más grandes de la actualidad.

¿Cuáles son las 2 películas más grandes del anime actualmente?

Para nadie es un secreto que el cariño por el anime se ha multiplicado en las últimas décadas. Los clásicos han brillado con la misma intensidad que acostumbran, peor, también han surgido nuevas producciones.

Franquicias destacas se han ganado un puesto enorme en la industria, como ha sido el caso de producciones como ‘Jujutsu Kaisen’ o ‘Demon Slayer’.

Estos animes han gozado de una popularidad enorme, al punto de convertirse en protagonistas de lanzamientos enormes en el cine.

De hecho, las 2 películas más grandes de la actualidad en el mundo del anime pertenecen a una de estas franquicias. Se trata de ‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: Mugen Train’ y ‘Demon Slayer – Kimetsu: Infinity Castle’.

Ambas producciones han contado con una atención exacerbada. Sin embargo, su manera de destacar también se ha debido a que se han convertido en gigantes de taquilla.

Aunque ‘Demon Slayer – Kimetsu: Infinity Castle’ ha conseguido cifras enormes de venta, la película más taquillera en la historia de Japón es para ‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: Mugen Train’.

La producción del ‘Castillo Infinito’ se ha posicionado como la primera en alcanzar 100.000 millones de yenes a nivel internacional.

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Sin embargo, puntualmente en Japón, ‘Mugen Train’ es la más taquillera en este país en la historia del anime, en una disputa que, sin dudas, resalta la enormidad del anime actualmente.

Gracias a estas cifras, es posible decir que, sin dudas, las dos películas más grandes del anime en la actualidad son estas.

Si desea verlas, les contamos que ‘Mugen Train’ está disponible en la plataforma de streaming de Crunchyroll. Mientras que ‘Infinity Castle’ aun no ha logrado llegar a este apartado, por lo que algunos países aun la presentan en cine.