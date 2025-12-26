El anime que casi alcanza 5 estrellas en Google y está disponible en Netflix: para amantes del manga

Monster, el anime creado por el mangaka japonés Naoki Urasawa, es uno de los mangas de suspenso más reconocidos a nivel mundial. Con una valoración que roza las cinco estrellas en Google, la serie se consolidó como una de las historias más destacadas dentro del género psicológico. Su éxito no solo se refleja en las calificaciones, sino también en las ventas del manga, que lo posicionan entre los más vendidos de su categoría.

La historia de Monster se centra en Kenzo Tenma, un médico neurocirujano que toma una decisión ética que cambia su vida por completo. Tras salvar a un niño en lugar de una figura influyente, descubre años después que ese niño se convierte en un peligroso criminal.

A partir de ese momento, la trama avanza como un thriller lleno de tensión, siguiendo una persecución que recorre distintos países de Europa y plantea preguntas constantes sobre el bien, el mal y la responsabilidad personal.

Este manga de suspenso psicológico se caracteriza por un ritmo pausado, una narrativa cuidada y personajes complejos. No se apoya en la acción exagerada, sino en el desarrollo de la mente humana y en los conflictos morales. Uno de sus puntos más fuertes es su antagonista, Johan Liebert, considerado uno de los villanos más impactantes del anime por su forma de pensar y actuar.

El anime de ‘Monster’ está disponible en Netflix

Para quienes desean descubrir o volver a ver esta historia, Monster se encuentra disponible en Netflix. La plataforma ofrece la serie completa, compuesta por 72 capítulos, lo que permite hacer maratón de la serie durante varios días o semanas.

Además, su llegada al catálogo de Netflix facilitó el acceso a una obra que durante años fue difícil de encontrar en servicios de streaming. Esto permitió que nuevas generaciones de espectadores se acerquen a un anime que mantiene su vigencia gracias a una historia sólida, temas universales y un enfoque adulto poco común dentro del género.

Gracias a su propuesta narrativa y su profundidad psicológica, Monster continúa siendo una recomendación habitual para los amantes del manga y el anime que buscan una historia diferente, centrada en el suspenso, el drama y los dilemas humanos.