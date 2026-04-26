Los 3 mejores ‘openings’ del anime: clásicos llenos de epicidad y nostalgia

El crecimiento del anime ha sido enorme durante las últimos décadas. Esta industria se ha internacionalizado a niveles inimaginables, gracias a producciones históricas, y personajes nutridos por tramas atrapantes.

Varios niños, adolescentes e incluso adultos se han aficionado a distintas entregas que han marcado su vida, y han obtenido un crecimiento brillante.

‘Dragon Ball Z’, ‘Naruto’ o ‘Pokemon’ son solo algunos de los ejemplos clásicos a los que se han unido producciones recientes como ‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba’ o ‘Attack on Titan’.

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Estos animes han brillado gracias a varios aspectos resaltantes, pero se han hecho inolvidables a partir de detalles memorables, como lo son sus ‘openings’.

Por ello, para destacar esta parte del anime, les hablaremos sobre los 3 mejores ‘openings’ de este gran sector del entretenimiento.

Los 3 mejores ‘openings’ del anime

A lo largo de la historia del anime, varios personajes se han ganado un lugar en el corazón de los fanáticos. Justamente similar ha sido el caso de los ‘openings’.

Aunque son entradas repetitivas que duran apenas segundos, varias de ellas se vuelven memorables, y llegan a quedar para la historia, como es el caso de las 3 que le presentaremos a continuación.

La primera de ellas no puede ser otra que ‘Chala Head Chala’. Este ‘opening’ marcó el inicio de ‘Dragon Ball Z’, uno de los animes más icónicos de la industria.

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Miles de personas han memorizado y coreado a todo pulmón la letra de este ‘opening’ que marcó a toda una generación, e hizo camino para demás animes venideros.

El segundo en la lista es ‘The World’ el ‘opening’ de ‘Death Note’. Esta canción al igual que el anime cuenta con un tono sumamente oscuro, razón por la que esta producción ha ganado una popularidad innegable.

Finalmente, el último puesto es para ‘Guren no Yumiya’. Este ‘opening’ acompañó a ‘Attack on Titan’ en varias fases claves, por las cuales se ganó el cariño de los fans.

Sin duda alguna, este anime ha gozado de un éxito enorme, y parte de esa fórmula es un ‘opening’ que sigue en la mente de sus fans.

Cada uno de estos ‘openings’ resultaron brillantes y su papel en el anime es tan histórico como lo son sus personajes y sus creadores.