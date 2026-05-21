Ya salieron los nominados a los Crunchyroll Anime Awards 2026: Gachiakuta, uno de los favoritos

ar a dudas, los Crunchyroll Anime Awards es uno de los eventos con mayor expectativa en esta industria durante el 2026. Grandes producciones han sido lanzadas para cada uno de los amantes de este tipo de entregas.

De hecho, muchas de ellas han resaltado en el mundo, y han logrado convertirse en historia absoluta del cine, y los ‘films’ en varios elementos.

Distintas premiaciones han resaltado la calidad de los animes de forma anual. Sin embargo, hay una gala en concreto que es sumamente destacada y reconocida, como lo son los Crunchyroll Anime Awards.

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Esta premiación ya tiene preparada su edición de 2026, con varias producciones brillantes entre los nominados. Si quiere saber de cuales se trata, aquí se lo contamos al detalle.

Los nominados a los Crunchyroll Anime Awards 2026

Sin lugar a dudas, la expectativa por los Crunchyroll Anime Awards es absoluta. Miles de fanáticos desean ver esta premiación, con el objetivo de poder ver destacadas varias de las producciones brillantes que han salido en el último tiempo.

Sagas de la talla de ‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba’ o ‘Chainsaw Man’ han lanzado productos sumamente destacados que han enamorado al público, y esperan ser resaltados con premios.

En este apartado, varias de estas entregas han sido resaltados desde los nominados, al igual que otros animes de gran calidad como ‘Gachiakuta’.

Esta producción cuenta con una gran nominación a anime del año. Sin embargo, para llevarse este premio deberá vencer a otras producciones brillantes como ‘The Apothecary Diaries’, Dan Da Dan’, ‘My Hero Academia’, ‘The Summer Hikaru Died’ o ‘Takopi’s Original Sin’.

Por otro lado, ‘Demon Slayer’ también resalta con su presencia en la categoría de película del año, al igual que ‘Chainsaw Man’.

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Sin dudas, esta lista está llena de animes de calidad, y los nominados en su totalidad pueden ser vistos en la plataforma oficial de Crunchyroll.

¿Cuándo será esta gala?

Si desea disfrutar al detalle de lo que será la premiación de los ‘Crunchyroll Anime Awards’ les contamos que esta tendrá lugar el próximo 23 de mayo en el Grand Prince Hotel Shin Takanawa de Tokio.

Esta contará con transmisión oficial en la plataforma de ‘streaming’ reconocido de anime, para todos los fanáticos de este tipo de producciones.