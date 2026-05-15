Polémica en redes por campaña de Netflix sobre documental de James Rodríguez: “Rechazó al Bayern”

El crack de la Selección Colombia, James Rodríguez, es uno de los mayores líderes de la tricolor que lleva ya varios años defendiendo la camiseta nacional. En este 2026 va a jugar su último Mundial de la FIFA, así que para conmemorar este momento, Netflix anunció la llegada de un documental en donde se va a contar toda la historia del deportista.

Hace unos días se dio a conocer el tráiler oficial de la producción que está a cargo de Simón Brand. Además, la producción cuenta con la participación de varios invitados, entre ellos otros jugadores, directores técnicos, presidentes de clubs, familiares, entre otros que ayudan a formar esta historia de una forma diferente.

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Netflix generó polémica por campaña sobre el documental de James Rodríguez

Hace unos días se dieron a conocer las diferentes fotos en donde promocionaban el documental de James Rodríguez. Sin embargo, muchas de las frases que usaron fueron polémicas, en especial las relacionadas con los equipos en los que no jugó y las hazañas que hizo para llegar al campeonato del mundo.

“Rechazó al Bayern Múnich por el frío… Pero a 40° nos clasificó a tres mundiales”, dice una de las frases con una foto de James vistiendo la camiseta del equipo alemán y una corona en su cabeza.

Las vallas publicitarias de la serie documental que narra la carrera de James Rodríguez, sus momentos gloriosos y los obstáculos que enfrentó. @jamesdrodriguez @NetflixLAT pic.twitter.com/VY5nmySv5T — James Rodríguez Col (@jamesdrocol10) May 14, 2026

Después, publicaron otra en donde dice “Lo que es con James David Rodríguez Rubio, es conmigo” que generó gran interacción en redes. De hecho, varias personas le han manifestado su apoyo no solo con la Selección Colombia, sino con todos sus equipos.

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Muchas personas han asegurado que esta campaña es un poco fuerte, teniendo en cuenta que también hace referencia a momentos polémicos que tuvo el deportista. Mientras que otros siguen celebrando las hazañas del ’10’ para poder clasificar en el Mundial de la FIFA 2026.

El documental se va a estrenar el próximo 21 de mayo del 2026 en la plataforma de streaming Netflix, así que va a estar disponible desde la madrugada. Serán en total tres episodios del documental, pero no se conoce cuál sería la duración de cada uno.