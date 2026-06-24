Lanzan el primer tráiler de ‘One Piece’: ¿Cuándo saldrá el ‘remake’ de este histórico anime?

‘One Piece’ es uno de los animes más grandes en la historia del entretenimiento. La historia de Luffy ha enamorado a miles de fanáticos, sobre todo por la forma en que ha incluido momentos imperdibles, y personajes resaltantes.

Particularmente este anime ha contado con una cantidad notable de capítulos, en los que se ha dado una cuota importante de disfrute a todos los fanáticos.

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Sin embargo, este anime prepara un gran ‘remake’, y de hecho, este 24 de junio se reveló un tráiler que encantó a todos los fanáticos, y aquí se lo mostramos y le contamos cuando se estrenará.

Lanzan primer tráiler del ‘remake’ de ‘One Piece’

‘One Piece’ es uno de los animes más grandes en la historia de la cultura asiática. Esta producción ha atravesado fronteras, y se ha convertido en uno de los más icónicos para los fanáticos.

Pronto los amantes de este anime podrán disfrutar de una nueva producción de esta historia, como lo es el gran ‘remake’ de la historia de Luffy.

Este relanzamiento será una nueva forma de ver este anime, sobre todo en lo que será una reestructuración de la historia. ‘One Piece’ ya no tendrá relleno, y de hecho, se resumirán los primeros 50 capítulos en apenas minutos.

Claramente esto emociona a los fanáticos, y de hecho, muchos esperan ver detalles inéditos de este anime en esta reedición, sobre todo para aquellos que son extremadamente atentos a la gran cantidad de instantes que presenta ‘One Piece’.

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Del mismo modo, habrá un nuevo estilo, ya que los paneles de este anime fueron redibujados, para así darle mayor calidad de detalle.

Si usted es uno de los grandes amantes de ‘One Piece’, le contamos que este ‘remake’ del anime saldrá en Netflix, plataforma en la que podrá ver más entregas de esta historia.

¿Cuándo saldrá el ‘remake’?

En caso de que desee disfrutar de este ‘remake’ en Netflix, les contamos que esta nueva producción no tiene fecha exacta de lanzamiento. Sin embargo, se estima que su gran estreno se dará en el próximo mes de febrero de 2027.

La espera será larga. No obstante, poder tener una nueva forma de ver ‘One Piece’ emociona a todos, por lo que la expectativa por esta entrega es absoluta.