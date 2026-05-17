Crunchyroll estreno la película de uno de los animes más vistos

Crunchyroll volvió a sacudir el mundo del anime después de confirmar oficialmente la fecha de regreso de una de las películas más esperadas por los fanáticos. El anunció rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron emocionados tras meses de espera.

La noticia llegó acompañada de nuevas imágenes promocionales y detalles sobre la continuación del anime, algo que muchos seguidores venían pidiendo desde hace bastante tiempo.

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Chainsaw Man regresó

Después de años de espera, Crunchyroll finalmente estreno de Chainsaw Man la película, basada en el anime creado por Tatsuki Fujimoto. El regreso de Denji y Reze rápidamente se convirtió en tendencia entre los fans del anime, porque muchos llevaban esperando nuevo contenido desde el final de la primera temporada en 2022.

La historia profundiza mucho más en la relación entre Denji y Reze, una misteriosa joven que cambia completamente el rumbo de la trama y termina protagonizando algunos de los momentos más impactantes del manga.

Muchos fans llevaban mucho tiempo esperando ver este arco animado.

La reacción cuándo llego la película

Chainsaw Man la película llego a la plataforma como parte de la celebración Ani-May 2026. El estreno se convirtió rápidamente en uno de los lanzamientos anime mas comentados del momentos y generó miles de reacciones en redes sociales.

Además, varios seguidores destacaron la calidad visual de la película y aseguraron que la animación incluso supera algunas escenas de la primera temporada.

Muchos usuarios aseguraron que este era uno de los regresos más esperados del anime moderno, porque Chainsaw Man se convirtió en fenómeno global desde su debut.

Chainsaw Man sigue siendo uno de los animes más populares del mundo

Desde su estreno, Chainsaw Man se convirtió en uno de los animes más exitosos y comentados de la nueva generación gracias a su mezcla de violencia, humor oscuro, acción y personajes emocionalmente complejos.

La historia de Denji y Pochita logró conquistar tanto a fanáticos veteranos del anime como a nuevas audiencias alrededor del mundo.

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