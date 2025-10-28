One Piece cambia para siempre: el anime dejará su formato clásico y ahora se emitirá así

El universo de One Piece continúa evolucionando. La obra creada por Eiichiro Oda lleva más de dos décadas cautivando a millones de fanáticos en todo el mundo con la historia de Monkey D. Luffy, un joven pirata que sueña con encontrar el legendario tesoro conocido como el “One Piece” y convertirse en el Rey de los Piratas.

Desde su estreno en 1999, el anime se ha convertido en una de las series más largas y exitosas de la historia, destacando por su narrativa, su desarrollo de personajes y su capacidad para mantener viva la emoción a lo largo de los años.

Con más de mil episodios emitidos, este anime ha sido un pilar dentro del anime semanal japonés. Sin embargo, tras el anuncio más reciente en el evento One Piece News #3, todo indica que este anime cambiará para siempre.

El anime de One Piece cambiará su formato a partir de 2026

Durante el evento realizado el 28 de octubre, tanto el editor jefe de Shonen Jump como el productor principal del anime de One Piece revelaron que el anime dejará de emitirse de forma continua y adoptará un formato por temporadas.

Según la información compartida, cada año contará con un máximo de 26 episodios, divididos en dos bloques de 13 capítulos cada uno. Esto significa que la serie se transmitirá únicamente durante las temporadas de primavera (abril-junio) y otoño (octubre-diciembre).

Además, se confirmó que no habrá episodios nuevos entre enero y marzo de 2026, periodo en el que la producción tomará una pausa.

Este cambio busca equilibrar el ritmo entre el anime y el manga, ya que la historia original de Eiichiro Oda se encuentra en su tramo final. En los últimos años, el anime ha estado muy cerca del material fuente, lo que obligaba a incluir pausas o episodios de relleno. Con el nuevo formato, se espera evitar estos contratiempos y mantener una mejor planificación narrativa y visual.