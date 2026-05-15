The Mandalorian and Grogu: fecha de estreno en Colombia y lo que se sabe de la película

‘The Mandalorian and Grogu’ es, sin duda alguna, una de las películas más esperadas de los últimos años por parte de los fanáticos de Star Wars. Esta icónica saga ha contado con un sinfín de producciones totalmente brillantes, y en este 2026 saldrá una nueva para el deleite del público.

Desde que se revelaron los primeros detalles de este ‘film’, los fanáticos han estado sumamente atentos. Esto con el fin de poder ver todo lo que prepara este universo intergaláctico en su nueva producción.

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Si usted es uno de los que tiene las expectativas por los cielos por la salida de ‘The Mandalorian and Grogu’, aquí les contamos todo lo que se sabe hasta el momento, y también cuando saldrá esta entrega.

Lo que se sabe hasta ahora de la película

Durante los últimos años, ‘Star Wars’ ha contado con una cantidad importante de producciones que han encantado a los fanáticos. Desde la adquisición de sus derechos por parte de Disney, los fanáticos han contado con series y películas destacadas.

Una de ellas ha sido, sin lugar a dudas, ‘The Mandalorian’. Esta serie destacó de forma notable, gracias a su acción, y además de todo, por la trama que logró presentar durante sus 3 temporadas brillantes.

La emoción fue tal que se planeó una cuarta parte de esta serie. Sin embargo, esta tuvo que ser detenida a causa de la huelga del sindicato de guionistas en Estados Unidos.

A partir de esto, los planes fueron reorganizados. La franquicia decidió convertir esta cuarta temporada en una película que será lanzada para todos los amantes de esta saga.

Este ‘film’ se situará en un universo en el que Din Djarin es reclutado por la Nueva República junto a Grogu, también conocido como ‘Baby Yoda’.

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Esta producción, por supuesto, contará con la presencia de Pedro Pascal, quien actuara como ‘El Mandalorian’, y Jeremy Allen White’ como Rotta.

¿Cuándo se estrena ‘The Mandalorian and Grogu’?

El gran estreno de esta película está pautado para el próximo 21 de mayo de este 2026. Entonces, la expectativa es total, sobre a apenas días de lo que será este estreno.

Sin lugar a dudas, este ‘film’ es uno de los más esperados, de los últimos años para los fanáticos de ‘Star Wars’, por lo que la crítica está a la espera de ‘The Mandalorian and Grogu’.