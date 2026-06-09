Este será el ganador del Mundial 2026, según expertos: ¿Habrá nuevo campeón?

Sin lugar a dudas, la emoción de los fanáticos del fútbol por el Mundial de 2026 es total. Miles de fanáticos cuentan las horas para ver a las figuras del balompié volver a competir sobre el césped por el máximo trofeo del deporte rey.

Esta espera está muy cerca de llegar a su fin, ya que el inicio de este torneo será el próximo 11 de junio, con un partido imperdible entre México y Sudáfrica.

La expectativa es total, y de hecho, varios amantes de este deporte han empezado a dar su pronóstico respecto a cual será el nuevo campeón de este torneo.

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Recientemente, OptaData, expertos en el mundo de la estadística reveló al máximo candidato para llevarse este torneo, y aquí les contamos de cuál se trata.

¿Cuál será el campeón del Mundial 2026, según expertos?

Desde la coronación de Argentina en 2022, grandes selecciones del mundo se han preparado con el objetivo de destronar a la ‘albiceleste’.

Luego de atravesar etapas de clasificación en cada una de sus regiones, los clasificados son 48, quienes sueñan con llegar a esta gran instancia y encantar a los fanáticos con su talento.

Claramente, como en cada edición hay grandes favoritos, y de hecho, así también lo demuestran las estadísticas. En los últimos días, OptaData, firma especializada en este apartado dio un porcentaje de posibilidades para cada favorito, y hay uno que se llevaría la corona.

De acuerdo al análisis de estos expertos, las chances de campeonato se dividen de la siguiente manera:

1- España – 16,1 %

2- Francia – 13 %

3- Inglaterra – 11,2 %

4- Argentina – 10,4 %

5- Portugal – 7 %

6- Brasil – 6,6 %

7- Alemania – 5,1 %

8- Paises Bajos – 3,6 %

9- Noruega – 3,5 %

10- Bélgica – 2,4 %

11- Colombia – 2,1 %

12- Marruecos – 1,9 %

13- Uruguay – 1,7 %

14- Suiza – 1,7 %

15- Croacia – 1,6 %

16- Ecuador – 1,4 %

17- Japón – 1,2 %

18- Estados Unidos – 1,2 %

19- Senegal – 1 %

20- México – 1 %

‘La Roja’ de Europa conseguiría su segunda estrella, luego de su gran coronación en 2010, y la final se daría ante el combinado de Francia.

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Finalmente, en el caso de Colombia, la ‘tricolor tendría grandes chances de llegar a cuartos de final, mientras que sus posibilidades de llegar a ser campeón son del 2,1% de acuerdo a la estadística.