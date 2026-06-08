Calendario completo de partidos del Mundial 2026 para Portugal; el último torneo de Cristiano Ronaldo

El Mundial de la FIFA Canadá, México y Estados Unidos 2026 es uno de los más importantes que se ha visto en los últimos años, pero no solo por las grandes estrellas que llegan a las canchas, sino por esas que se despiden. Este es el caso de Cristiano Ronaldo; CR7 se despide de la Copa del Mundo en este 2026 con su última participación vistiendo la camiseta de Portugal.

Sin duda, hay gran nostalgia por todo lo que serán estos juegos, en especial por lo que representa este jugador en la historia del fútbol y la gran cantidad de seguidores que tiene en todo el mundo. Su presencia en las canchas siempre fue una muestra de fuerza, talento, liderazgo y autoridad, así que su salida deja un gran vacío en los torneos internacionales.

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Calendario de partidos de Cristiano Ronaldo con Portugal en el Mundial de la FIFA 2026

Si se considera un verdadero fan del CR7, no va a querer perderse ninguno de sus juegos, pues será la última vez en la que se le verá enfrentándose a las grandes selecciones del mundo. Incluso, su equipo ya dijo en varias oportunidades que dejarían todo en las canchas para poder darle la Copa del Mundo a Cristiano Ronaldo.

Tanta es la emoción, que ‘El Bicho’ anunció que él mismo tendría una plataforma mediante la cual iba a tener transmisión en VIVO de varios partidos del mundial. Esto con el fin de que todos pudieran ver su paso por última vez en este importante campeonato que es uno de los más vistos en todo el mundo por cientos de personas.

Portugal hace parte del grupo K, es decir, que está acompañado por República del Congo, Uzbekistán y Colombia. Lo que significa que tan solo en la primera ronda, Cristiano tendrá que encontrar nuevamente frente a James Rodríguez para poder ganar esos tres puntos y así clasificar a la siguiente etapa.

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El primer partido de Portugal será el miércoles 17 de junio del 2026 a las 12:00 p.m. hora Colombia; en esta oportunidad va a enfrentar a RD Congo y tendrá transmisión exclusiva por DirecTV GO.

Para el martes 23 de junio a las 12:00 p.m., Cristiano Ronaldo vestirá la camiseta de Portugal para enfrentar a Uzbekistán; tendrá transmisión en VIVO por medio de DirecTV GO y el canal colombiano WinSports+.

Finalmente, el más esperado, el sábado 27 de junio a las 6:30 p.m., Colombia va a enfrentar a Portugal y se van a conocer a los dos equipos clasificados a la siguiente etapa del mundial. El juego va a tener transmisión en VIVO por medio de Caracol TV, RCN TV, WinSports+, ESPN y DirecTV GO.