¿Cuántos partidos se juegan en el Mundial 2026 en total? Serán más de 156 horas de solo fútbol

La emoción por el Mundial de 2026 es total. Este torneo ha generado gran expectativa en los últimos meses, y el balón empezará a girar en muy pocos días desde Estados Unidos, México y Canadá, donde se dará esta competencia.

Este torneo formará la gran fiesta del fútbol, con lo que será más de 1 mes lleno de balompié, y de emociones totalmente imperdibles para los fanáticos del deporte rey.

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La gran justa ha enamorado a miles de fanáticos, y se ha convertido en una tradición imperdible que tiene lugar cada 4 años. Aun así, esta edición será especial, ya que marcará un cambio notable en el formato.

El Mundial de 2026 será el primero con 48 equipos, por lo que contará con una ronda adicional, y más partidos para disputar. Para que no se pierda ni uno de ellos, aquí les diremos cuantos serán en total.

¿Cuántos partidos tendrá el Mundial de 2026?

Durante los últimos años, la Copa del Mundo acostumbró a contar con un total de 32 equipos. Bajo este formato varias selecciones históricas se coronaron como campeonas de esta histórica justa del deporte rey.

A pesar del éxito de estas ediciones, la FIFA ha optado por cambiar su competición insignia, para así darle paso a un formato que cuenta con un total de 48 equipos.

Estos se volverán a dividir en grupos de 4, pero ahora, en vez de clasificar solo 2 por zona, se dará paso a los 8 mejores terceros.

Dicho cambio permitirá que ahora, además de los tradicionales octavos, cuartos, semifinales y final, se jueguen los dieciseisavos, una ronda adicional.

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Esto dará paso a más partidos, que también estarán presentes en la fase de grupos, al tratarse de 12 de zonas, en lugar de los 8 tradicionales en ediciones pasadas.

Para esta versión de 2026, el Mundial contará con un total de 104 partidos, 40 encuentros más a los de las ediciones antiguas, que, de por si, eran bastantes encuentros.

Estos encuentros representan más de 156 horas de fútbol, si se contabilizan los tiempos añadidos, o incluso los posibles alargues en etapa de eliminatoria.

Indudablemente la emoción es total, y les recordamos que este torneo iniciará el próximo 11 de junio, con un choque entre México y Sudáfrica en Ciudad de México.