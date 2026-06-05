La increíble novedad en WhatsApp por el Mundial de 2026: este es el detalle que pocos notaron

Sin lugar a dudas, la emoción por el Mundial de 2026 es total. Miles de fanáticos cuentan los días con el objetivo de coronar a un nuevo seleccionado dentro del deporte rey, en un torneo que promete grandes emociones.

El gran inicio de este torneo será el próximo 11 de junio. Sin embargo, la expectativa se ha empezado a sentir desde hace varias semanas, no solo en las canchas, sino en varios sectores.

Claramente las redes sociales no han sido la excepción. Varias de ellas han mostrado cambios importantes para sus usuarios, sobre todo en el apartado visual. Una de ellas ha sido WhatsApp, un servicio de mensajería mundialmente reconocido.

Más noticias: Así le pueden hackear su WhatsApp en cuestión de segundos; esta es la nueva modalidad de robo

Esta aplicación que conecta a miles de personas en el mundo reveló recientemente un gran cambio por este torneo, y en caso de que no lo haya notado, aquí se lo contamos al detalle.

La increíble novedad en WhatsApp por el Mundial de 2026

La fiebre del Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. Grandes figuras volverán a la cancha, para así demostrar todo su poder en el campo, y representar a sus países.

Miles de fanáticos se pondrán al frente de los televisores a nivel mundial, para así seguir este torneo de principio a fin por más de 1 mes.

Para poner el ambiente, varias marcas se han sumado a la fiesta por este torneo, y de hecho, una de las más recientes fue WhatsApp.

Esta icónica marca presentó un cambio inesperado para todos sus fanáticos, en el que dejó ver la pasión por el Mundial de 2026 para sus usuarios, aunque para algunos paso desapercibido.

Más noticias: ¿Quiere mejorar la productividad de su WhatsApp? Este es el ajuste que debe activar

A partir de una gran novedad, WhatsApp incluyó la Trionda, el balón del Mundial de 2026, en su apartado de emojis. Ahora podrá enviarlo en todos sus chats.

Miren que bonito… en WhatsApp pones el emoji del balón y se convierte en el Trionda pic.twitter.com/AmCznkluZw — Jose Antonio Ponton (@japonton) June 4, 2026

Para poder encontrar este gol, lo único que deberá hacer es ir al apartado de los emojis, y escoger el balón de fútbol. Antes este tenía colores genéricos de blanco y negro.

Ahora esta textura muestra el balón de fútbol de este 2026, con el que podrá vivir la fiesta del torneo desde su WhatsApp.