Todos los partidos de Colombia en el Mundial 2026: cuándo juega y a qué hora verlos desde Colombia

La espera está por terminar y la emoción crece entre los aficionados del fútbol. Con el Mundial de 2026 cada vez más cerca, millones de colombianos ya están pendientes del calendario de la Selección Colombia para no perderse ninguno de sus encuentros en la máxima cita del campeonato. Acá, le contamos cuándo juega la ‘Tricolor’, cuáles serán sus rivales y a qué hora podrá seguir cada partido desde Colombia.

Las emociones de la hinchada del país crece con la ilusión de traer la primera copa a Colombia. Sin duda, las expectativas están arribas y desde ya le contamos el calendario para que se programe. No se pierda ninguno de los partidos de la Selección y su camino en el Mundial 2026.

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TODOS los partidos de Colombia en el Mundial; hora y fecha

La Selección Colombia ya hizo su despedida oficial antes de irse a jugar uno de los eventos deportivos más grandes del mundo. La Copa Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá ya se prepara para recibir a todos los jugadores junto a los miles de aficionados que van a apoyar a sus países.

El Mundial iniciará el próximo jueves 11 de junio de 2026 con el encuentro entre México y Sudáfrica que se disputará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. El histórico partido dará apertura al evento deportivo más esperado del año, y con ello, a estar más cerca de los partidos de la Selección Colombia.

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El debut de Colombia en el Mundial 2026 será el miércoles 17 de junio frente a Uzbekistán, en el Estadio Azteca de Ciudad de México. El encuentro está programado para las 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Posteriormente, la ‘Tricolor’ se medirá ante la República Democrática del Congo en el Estadio Akron de Guadalajara, también a las 9:00 p. m. (hora de Colombia).

La fase de grupos concluirá con uno de los compromisos más atractivos para el combinado nacional: el duelo frente a Portugal. El partido se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami y está previsto para el sábado 27 de junio a las 6:30 p. m. (hora de Colombia).

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Recuerde que puede conectarse con el Rock N’ Gol de Radioacktiva para seguir los partidos de la Selección Colombia y su paso por la fase de grupos.