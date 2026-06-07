¿Cómo agregar todos la programación del Mundial de la FIFA 2026 a mi calendario? Paso a paso

A tan solo cuatro días para que se de inicio al Mundial de la FIFA 2026, cientos de personas están a la expectativa de cuándo se van a jugar los partidos de cada una de sus selecciones favoritas. Hay que tener en cuenta que hay varios partidos que se van a jugar en simultáneo, así que debes estar al tanto de todo esto con el fin de no perderse ningún detalle de todo lo que será esta competencia mundialista.

Por medio de redes sociales, varias personas han estado hablando sobre la forma en la que se puede agregar a su calendario la programación completa de partidos del mundial de la FIFA. Allí no solo va a encontrar todo lo relacionado con los juegos de todos los días, sino también los horarios, estadios y, en algunos casos, hasta canales de transmisión.

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¿Cómo agregar a mi calendario la programación del Mundial 2026? Paso a paso

Hay varias opciones; en redes sociales algunas personas han publicado algunos links de Drive en donde aparece la programación de todos los partidos con la hora en Colombia. En caso de que lo quiera hacer de esta manera, tiene que verificar primero que la URL venga de una fuente confiable, para evitar que ingrese a un portal fraudulento.

Además, en caso de acceder a esto, debe tener cuidado de que todas las personas no puedan modificar el calendario, pues eso solo hará que cualquier usuario pueda cambiar fechas sin que usted antes se de cuenta.

📺🏆 🇨🇴 Calendario ACTUALIZADO de los partidos del mundial, en la fase de grupos, que se transmitirán en Colombia con horarios y canales o plataformas que emitirán cada encuentro. #Mundial2026 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ro3uhHngmr — Gustavo Torres (@TorresTavo) April 24, 2026

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La mejor opción para agregarlos es poder encender las notificaciones de Google y agregar los equipos de su interés. Para esto, tiene que buscar en su navegador de Google ‘Mundial de la FIFA 2026’, en la parte superior estará la opción de ‘Seguir’ y podrá activar las notificaciones de los equipos que quiere seguir a lo largo del torneo.

Después de esto, le van a llegar notificaciones a su celular minutos antes de que inicie cada encuentro deportivo de las selecciones que usted agregó. Además, cada vez que ingrese al buscador, podrá encontrar los partidos del día o la semana en la parte superior, para que no olvide conectarse.

Finalmente, la última opción, es poder verificar en el portal web de la FIFA todos los partidos que se van a realizar y los estadios. Allí tendrá la opción de descargar la imagen para tenerle a la mano día a día y no perder ningún detalle de todo esto.