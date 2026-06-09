¡Llegó el Mundial de 2026! Esta es la programación de esta semana del 9 al 14 de junio

El Mundial de 2026, sin lugar a dudas, es una de las mayores emociones de este mes de junio. Después de mucha espera, la semana de inicio de este torneo ha llegado, por lo que miles de fanáticos esperan ver cada detalle de este inicio.

Varias selecciones jugarán su primer partido en este torneo en muy pocas horas, por lo que la emoción de miles de fanáticos es total, tal y como se ha demostrado a nivel internacional.

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Para que no se pierda ni un detalle de lo que serán estos choques, aquí les tenemos toda la programación de partidos para este torneo.

Programación del Mundial 2026 del 9 al 14 de junio

El Mundial de 2026 es uno de los torneos más esperados en el universo del balompié de los últimos años. 48 selecciones vuelven al ruedo, para conquistar el trofeo que levantó Argentina en 2022 liderada por Lionel Messi.

Varios equipos debutarán durante esta semana, por lo que las emociones iniciarán en muy pocos días. Les recordamos que el partido inaugural será el próximo 11 de junio, entre México y Sudáfrica.

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La emoción por este torneo se vive en todo el mundo del balompié, por lo que nadie quiere perderse ni un partido de este torneo. Si usted es uno de ellos, aquí les tenemos los encuentros que disfrutará durante esta semana..

La programación completa es la siguiente:

11 de junio

– México vs Sudáfrica – 2:00 p.m.

– Corea del Sur – República Checa – 9:00 p.m.

12 de junio

– Canadá vs Bosnia y Herzegovina – 2:00 p.m.

– Estados Unidos vs Paraguay – 8:00 p.m.

13 de junio

– Qatar vs Suiza – 2:00 p.m.

– Brasil vs Marruecos – 5:00 p.m.

– Haiti vs Escocia – 8:00 p.m.

– Australia vs Turquia – 11:00 p.m.

14 de junio

– Alemania vs Curazao – 12:00 p.m.

– Países Bajos vs Japón – 3:00 p.m.

– Costa de Marfil vs Ecuador – 6:00 p.m.

– Suecia vs Túnez

Les recordamos que el debut de Colombia tendrá lugar el próximo 17 de junio, cuando la ‘tricolor’ se mida al combinado de Uzbekistán.

¿Dónde ver estos partidos?

Si desea ver estos partidos del Mundial 2026, les recordamos que puede disfrutarlo en las plataformas de streaming de DGo, Disney+, Paramount+, Gol Caracol y Canal RCN.

Cabe aclarar que estos partidos no estarán disponibles en todas plataformas, por lo que su dispoinibilidad variará.