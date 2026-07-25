Este es el partido más largo en la historia del fútbol: duró más del doble

El fútbol ha tenido una cantidad enorme de partidos imperdibles. Este deporte ha escrito varias páginas inolvidables en la historia que han quedado marcadas en la memoria de los amantes del balompié a nivel mundial.

Muchos de ellos han destacado por la presencia de figuras históricas, goles irrepetibles, o instancias legendarias. No obstante, otros han quedado grabados para siempre, a causa de récords brillantes.

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De hecho, en este caso les hablaremos sobre el que es el partido más largo en la historia del fútbol, con una duración de más de 2 encuentros.

¿Cuál fue el partido más largo en la historia del fútbol?

Para nadie es un secreto que el fútbol es uno de los deportes más atractivos de la historia. En los 90 minutos se logran encapsular una cantidad enorme de emociones, sobre todo con equipos históricos.

Sin embargo, otros han llegado a tener una duración incluso mayor. A causa de alargues, prórrogas y minutos añadidos, varios encuentros han tenido una extensión notable.

Actualmente, la duración máxima de un partido es de 120 minutos, más los minutos añadidos, en caso de que haya una prórroga.

No obstante, hay un partido que tuvo una duración incluso mayor, con hasta más de 200 minutos de juego sobre la cancha.

Se trató de un partido de 1946, en el que se midieron Stockport County y el Doncaster Rovers. Este fue un encuentro correspondiente por la North Cup de tercera división de Inglaterra.

De manera total, el partido tuvo una duración de 203 minutos en total. Esto se debió a que el partido en los 90 minutos acabó con un empate.

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En aquel momento no existían los penales, por lo que se definió por gol de oro. Es decir, el equipo que anotara en el alargue se llevaría la victoria.

Lo que pocos esperaban es que no anotarían hasta llegar a dicha duración, que supera la de 2 partidos enteros. Particularmente, este partido no se pudo definir, ya que al haber durado tanto, la luz natural se fue del estadio, que tampoco contaba con luz artificial, y tuvo que decidirse el día siguiente.

Sin lugar a dudas, este partido quedó en la historia del fútbol, y de hecho, con las reglas actuales, es un récord prácticamente inigualable dentro del balompié.