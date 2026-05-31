¿Cuándo es el primer partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026?: rival, hora y lugar

La Selección Colombia ya tiene definido su calendario para la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Torneo que se disputara en Estados Unidos, México y Canadá.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo hará su debut el próximo 17 de junio de 2026 frente a la Selección de Uzbekistán. En un partido programado para las 9:00pm hora Colombia.

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El debut será en el estadio Azteca

El encuentro se disputara en el histórico Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México, uno de los escenarios más emblemáticos en la historia de los mundiales.

Además será el primer enfrentamiento mundialista entre Colombia y Uzbekistán, una selección que participara por primera vez en una Copa del Mundo, tras conseguir su clasificación desde las eliminatorias asiáticas.

Así quedó el grupo de Colombia

La Selección fue ubicada en el Grupo K, donde compartirá zona con:

Portugal

Uzbekistán

El ganador del repechaje internacional entre Jamaica, Republica Democrática del Congo y Nueva Caledonia.

Los otros partidos en la fase de grupos

Después del debut ante Uzbekistán, el quipo jugará con:

23 de junio 2026: Colombia vs ganador del repechaje, en Guadalajara

27 de junio 2026: Colombia vs Portugal, en Miami

El duelo frente a Portugal aparece como uno de los más atractivos del grupo. Podría ser decisivo para definir las posiciones de clasificación de la siguiente ronda.

Una Copa del Mundo histórica

El Mundial 2026 será la primera edición con 48 selecciones participantes y también la primera organizada de manera conjunta por tres países.

Para Colombia, el torneo representará una nueva oportunidad de volver a competir en el escenario más importante del fútbol mundial. Muchos Colombianos ya están a la expectativa de lo que será el desempeño del equipo en este torneo 2026.

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