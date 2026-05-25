Esta es la lista OFICIAL de convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026

La expectativa por la participación de la Selección Colombia en el Mundial FIFA 2026 creció en las últimas horas luego de que el técnico Néstor Lorenzo revelara la lista definitiva de futbolistas convocados para afrontar la cita orbital que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El estratega argentino entregó el anuncio oficial durante una rueda de prensa en la que despejó dudas sobre la base del plantel y confirmó varios regresos que llamaron la atención entre los aficionados.

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La nómina mezcló experiencia, juventud y jugadores que recuperaron protagonismo tras haber vestido anteriormente la camiseta de la ‘tricolor’. La convocatoria también dejó claro que el cuerpo técnico apostó por mantener el núcleo competitivo que llevó al combinado nacional a consolidarse en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al campeonato del mundo.

Lista OFICIAL de convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026

Estos fueron los futbolistas elegidos por Lorenzo para representar a Colombia en el Mundial FIFA 2026:

Arqueros

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield.

Camilo Vargas – Atlas.

David Ospina – Atlético Nacional.

Defensas

Álvaro Angulo – Pumas de la UNAM.

Daniel Muñoz – Crystal Palace.

Davinson Sánchez – Galatasaray.

Jhon Lucumí – Bologna.

Johan Mojica – Mallorca.

Deiver Machado – Nantes.

Willer Ditta – Cruz Azul.

Santiago Arias – Independiente de Avellaneda.

Yerry Mina – Cagliari.

Volantes

Gustavo Puerta – Racing de Santander.

James Rodríguez – Minnesota United.

Jefferson Lerma – Crystal Palace.

Jhon Arias – Palmeiras.

Jaminton Campaz – Rosario Central.

Jorge Carrascal – Flamengo.

Juan Camilo Portilla – Athletico Paranaense.

Juanfer Quintero – River Plate.

Kevin Castaño – River Plate.

Richard Ríos – Benfica.

Delanteros

Carlos Andrés Gómez – Vasco da Gama.

Jhon Córdoba – Krasnodar.

Luis Díaz – Bayern Múnich.

Luis Suárez – Sporting CP.

Juan Camilo Hernández – Real Betis

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Uno de los puntos que más comentarios generó fue la presencia de referentes como James Rodríguez, David Ospina y Juan Fernando Quintero, quienes aportaron experiencia internacional en torneos de alto nivel. A ellos se sumaron figuras en gran momento como Luis Díaz y Jhon Arias.

El último baile de Colombia antes de la cita orbital

Antes de emprender el viaje hacia la Copa del Mundo, Colombia disputará un amistoso de despedida frente a Selección de Costa Rica en Bogotá. El compromiso se jugará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín y servirá como última prueba del equipo ante su hinchada.

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La Federación Colombiana de Fútbol confirmó mediante un comunicado que el encuentro cambió de fecha y finalmente se realizará el 1 de junio a las 6:00 p.m. La modificación respondió a las elecciones presidenciales programadas en Colombia para el 31 de mayo. Mientras tanto, la ilusión de los aficionados creció con la esperanza de que la ‘tricolor’ vuelva a convertirse en protagonista en una Copa del Mundo.