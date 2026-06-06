¿Qué pasa si me encuentran viendo el Mundial de la FIFA 2026 en el trabajo? Debe tener cuidado

Cada vez falta menos para que se de inicio al Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Por eso, cientos de personas en todo el mundo están a la expectativa de cómo será el rendimiento de sus equipos favoritos, en especial de la tricolor, que ya se encuentra en Norteamérica preparando todo para lo que serán sus primeros partidos en la fase de grupos.

Sin embargo, la programación de los encuentros deportivos no siempre va de la mano con los horarios que tienen las personas en el trabajo. Lo que significa que en algunos de estos encuentros, algunos hinchas no podrán ver el partido, pues no tendrían acceso a la transmisión.

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Además, es importante mencionar que hay algunos trabajos en donde está completamente prohibido conectarse a ver transmisiones en vivo durante su horario laboral. Por eso, en esta oportunidad le presentamos todo lo que le podría pasar en su trabajo, en caso de que lo encuentren viendo partidos durante su jornada de trabajo.

¿Me pueden sacar del trabajo por ver los partidos del Mundial de la FIFA?

Según han mencionado varios expertos, en caso de que a usted lo encuentren viendo fútbol durante su horario de trabajo, la empresa podría tomar decisiones respecto a la continuidad de cada empleado. Esto teniendo en cuenta que, por ver los encuentros deportivos, podría descuidar sus labores y hasta abandonar su puesto, así que esto lo podría llevar a tener algunos problemas disciplinarios.

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Aunque en algunos casos no es una falta grave que lo lleve a ser despedido, sí puede atraerle sanciones por parte de su jefe inmediato. De hecho, en algunas empresas, hasta podrían prohibir que sus trabajadores vean las transmisiones en vivo con el fin de evitar algún tipo de accidente o abandono de su trabajo.

Por eso, antes de empezar a ver los encuentros deportivos, se recomienda poder conocer qué dice el reglamento de cada empresa al respecto. Incluso, conocer todos los detalles sobre cuáles serán los horarios que va a tener, con el fin de evitar todo tipo de inconvenientes al respecto.