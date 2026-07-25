Millonarios vs Atlético Bucaramanga: hora y dónde ver EN VIVO el debut del ‘embajador’ en Liga BetPlay 2026-II

Millonarios vs Atlético Bucaramanga será uno de los partidos más importantes de la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-I. Después de una larga espera, y de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los equipos del FPC vuelven al ruedo.

Varios clubes llegan a este segundo semestre con grandes ambiciones de conseguir resultados brillantes, y también arrebatar la corona al Junior de Barranquilla, quien logró ser campeón en la Liga BetPlay 2026-I.

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Uno de ellos, por supuesto, es Millonarios, quien debutará frente al Atlético Bucaramanga, y aquí les contamos todos los detalles de este partido que será imperdible.

Millonarios vs Atlético Bucaramanga: hora y dónde ver EN VIVO

Millonarios se prepara con emoción para lo que será este semestre de 2026-II. El equipo de la capital confía plenamente en comenzar con el pie derecho, y mejorar su participación del pasado 2026-I.

Luego de haber caído en su intento de llegar a cuadrangulares en el primer semestre, el ‘embajador’ confía de manera plena en conseguir alcanzar dicha fase en esta segunda parte del año.

Por otro lado, el Atlético Bucaramanga buscará demostrar el nivel respetable que ha mantenido en los últimos años, y con el que se coronó campeón del fútbol local en 2024-I.

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Este será un auténtico duelo de titanes que marcará el gran comienzo de la fecha 1 del fútbol en Colombia, en la que será necesario iniciar con el pie derecho.

La programación restante de la jornada 1 en este 25 y 26 de julio se presenta de la siguiente manera:

Boyacá Chicó vs Atlético Nacional – 25 de julio – 2:00 p.m.

Independiente Medellín vs Deportivo Pasto – 25 de julio – 4:05 p.m.

Millonarios vs Atlético Bucaramanga – 25 de julio – 6:10 p.m.

Deportes Tolima vs Junior de Barranquilla – 25 de julio – 8:15 p.m.

Inter de Bogotá vs América de Cali – 26 de julio – 2:00 p.m.

Águilas Doradas vs Independiente Santa Fe – 26 de julio – 4:05 p.m.

Alianza vs Fortaleza – 26 de julio – 6:10 p.m.

Once Caldas vs Cúcuta Deportivo – 26 de julio – 8:15 p.m.

En el caso del partido de que desee disfrutar del partido de Millonarios, les contamos que pueden hacerlo a través de la señal oficial de WinSports+, para vivir un cotejo que tendrá lugar en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.