Revelan el próximo equipo que tendría Juanfer Quintero tras salir de River Plate: ¿Vuelve al FPC?

Juanfer Quintero generó una gran cantidad de revuelo en el mundo del fútbol durante el pasado 24 de julio. La estrella colombiana reveló que se marcha de River Plate, luego de llegar a un acuerdo unilateral con el club.

Luego de algunos descontentos con la dirección técnica del equipo Argentina, ‘Juanfer’ se marcha nuevamente de River Plate. Ante esto, queda libre, por lo que deberá buscar un nuevo equipo.

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Aunque este acuerdo se cerró hace pocas horas, el colombiano ya estaría en negociaciones con un nuevo club, y aquí les contamos de cual se trataría.

Revelan el próximo equipo que tendría Juanfer Quintero

Indudablemente, el talento de ‘Juanfer’ Quintero ha quedado demostrado de sobra en los últimos años. El mediocampista goza de una calidad indudable, y un poderío capaz de modificar a cualquiera de los equipos.

Luego de un gran paso por River Plate, el colombiano volverá a cambiar de equipo, y el interés en Sudamérica es notable.

De hecho, muchos fanáticos han mencionado la posibilidad de que Quintero regrese a Colombia, donde ya ha tenido pasos recientes por equipos de la talla de Junior de Barranquilla y América de Cali.

Cada una de las veces en las que ‘Juanfer’ ha buscado un nuevo club, el interés por parte del Fútbol Profesional Colombiano ha sido destacado. No obstante, Quintero estaría cerca de un nuevo salto a Europa.

Después de un paso destacado por Italia hace varios años, el colombiano podría tener un regreso a este país, con un club de vieja tradición en Europa.

De acuerdo con Juan Camilo Ruíz, Quintero estaría en negociaciones con el Cagliari de Italia, con el que tendría un nuevo destino para su carrera deportiva.

🚨🇨🇴 Las negociaciones entre JUANFER y CAGLIARI avanzan positivamente.



👉 Tras la oferta formal, ambas partes ya negocian los términos personales.



ℹ️ @PSierraR 🤝 pic.twitter.com/pfmq7TpTMu — Juan Camilo Ruiz (@Ruizrjcamilo) July 25, 2026

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El colombiano estaría cercano a este país, donde ya brilló con un paso por el Pescara, donde se notó la calidad que lo ha caracterizado en toda su carrera.

Cabe aclarar que, esta negociación aun está en etapas iniciales, por lo que aun quedarían detalles para resolver entre ambas partes que desean llegar a un acuerdo para continuar la carrera del colombiano.

Lo cierto es que Juan Fernando Quintero busca un nuevo destino deportivo, para así continuar con un camino en el que ha demostrado un talento notorio por varios años.