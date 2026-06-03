Este es el mejor anime de 2026, según importante premio: tiene miles de fanáticos

El anime es, sin lugar a dudas, uno de los entretenimientos más destacados de los últimos años. Esta industria ha crecido gracias a varias producciones que han enamorado al público a nivel internacional de forma notable.

Luego del éxito de clásicos como ‘Dragon Ball’, ‘Saint Seiya’ o ‘Supercampeones’, miles de fanáticos han generado gran cariño por el anime. De hecho, en la actualidad, hay varias entregas resaltantes.

Si usted es uno de los fanáticos de los anime, les contamos que hay uno en particular que destaca como el mejor de la actualidad.

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De hecho, hay un anime que destacó como el mejor del 2026 en una importante premiación, y aquí les contamos de cuál se trata.

¿Cuál es el mejor anime de 2026?

En el último año, varias producciones han enamorado a los amantes del anime. Entregas como ‘Demon Slayer’ o ‘Jujutsu Kaisen’ han encantado a miles de fanáticos, gracias a su calidad, a tramas brillantes, y a personajes icónicos.

Actualmente varios animes resaltan de manera inolvidable, al punto de acumular miles de fanáticos en redes y en plataformas de ‘streaming’.

La calidad de este tipo de producciones fue destacada recientemente, gracias a los Anime Awards de Crunchyroll. Esta premiación nominó a varias entregas para el premio del mejor de la actualidad.

Los candidatos a ganar el mejor anime de 2026 fueron:

The Apothecary Diaries Temporada 2

DAN DA DAN Temporada 2

Gachiakuta

My Hero Academia FINAL SEASON

The Summer Hikaru Died

Takopi’s Original Sin

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Después de largas votaciones, el gran ganador de esta categoria fue ‘My Hero Academia’. Este es uno de los animes más brillantes de la actualidad, y así lo demostró con su última temporada.

Esta entrega encantó a miles de fanáticos, sobre todo por la trama tan brillante que ha enamorado a muchos fanáticos.

Actualmente este anime está presente en Crunchyroll, donde puede ver cada uno de los episodios de esta icónica producción.

Este anime cuenta con 7 temporadas, con un total de 150 capítulos, además de 4 OVAs, en las que podrá encontrar una gran cantidad de emociones, y sobre todo una animación de calidad que ha enamorado a los fanáticos alrededor del mundo.