¿Qué animes llegan a Netflix en junio 2026? Nuevas franquicias y series más esperadas

Junio de 2026 promete ser uno de los meses más emocionantes para los fanáticos del anime en Netflix. La plataforma prepara el estreno de nuevas temporadas, adaptaciones muy esperadas y franquicias que han generado gran expectativa entre los seguidores del género. Producciones cargadas de acción, fantasía, ciencia ficción y romance llegarán al catálogo para ampliar la oferta de series japonesas que cada vez gana más popularidad a nivel mundial.

Entre los títulos más esperados destacan continuaciones de exitosas sagas y nuevos proyectos inspirados en mangas reconocidos, lo que ha despertado conversación en redes sociales y comunidades de fanáticos. Además, varias de estas producciones prometen sorprender por su animación, historias intensas y personajes que ya generan expectativa antes de su estreno.

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Los animes que llegan a Netflix en junio 2026

No se pierda los estrenos que tiene preparados Netflix para usted en junio de 2026. Le presentamos los títulos y fechas que se van a estrenar en la plataforma de streamig, para que no se pierda ninguno.

1 de junio

Shangri-La Frontier (Temporada 2): es el regreso de Sunraku a los videojuegos de realidad virtual.

es el regreso de Sunraku a los videojuegos de realidad virtual. Assassination Classroom (Temporada 2): es la recta final de la Clase 3-E y los intentos de matar a Koro-Sensei.

es la recta final de la Clase 3-E y los intentos de matar a Koro-Sensei. One Piece (Arco de Whole Cake Island – Parte 6): Nuevos episodios de la intensa huida del territorio de Big Mom.

6 de junio

Scarlet (Película original): el largometraje de fantasía y venganza en el ‘mundo de los muertos’.

el largometraje de fantasía y venganza en el ‘mundo de los muertos’. Kill Blue (Temporada 1): presentan nuevos episodios sobre el letal sicario que queda atrapado en el cuerpo de un adolescente.

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7 de junio

Akane-Banashi: es la adaptación del exitoso manga enfocado en el arte del rakugo.

26 de junio

Pokémon Horizons (Temporada 3 – Parte 3 “Rising Hope”): el mes dinaliza con las nuevas aventuras de Liko y Roy.

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