Secuela de famoso anime de artes marciales se estrenará próximamente en Netflix: tráiler y más

El crecimiento del anime a nivel mundial es brillante. Esta industria ha tomado una popularidad destacada desde hace varios años, gracias al lanzamiento de varias producciones que han captado la atención del público.

Animes icónicos de la talla de Naruto, Dragon Ball o Kimetsu no Yaiba han tomado el centro del entretenimiento, y ha permitido ampliar de manera notable el poder de este estilo de animación sobre sus fans.

Si usted es uno de estos seguidores, les tenemos un anime que está imperdible, y que próximamente llegará con una gran secuela a Netflix.

Secuela de anime de artes marciales llegará a Netflix

Las artes marciales y la lucha son dos temáticas sumamente populares dentro del mundo del anime. Varias producciones han utilizado este tópico como centro de sus tramas, y han recibido la aprobación de sus fans.

Así lo demuestra el éxito de varias entregas a través del tiempo. Sin embargo, este universo es mucho más amplio de lo que algunos fans podrían creer, e incluso, hay animes que pueden pasar desapercibidos, pero son de gran calidad.

Un ejemplo claro de esto es ‘Baki’. Este es uno de los clásicos del manga, gracias a su popularidad en Asia desde 1991 hasta 1999. Su inicio en el anime data de 2001, pero, su continuación tuvo que esteperar hasta 2016.

Este anime cuenta la historia de un luchador llamado Keisuke Itagaki, el cual volverá para una tercera parte, luego del éxito de ‘Baki’ y ‘Baki Hanma’ lanzados entre 2018 y 2023.

En esta nueva parte promete grandes emociones, e incluso, tendrá a uno de los villanos más poderosos de este universo, como lo es Musashi Miyamoto.

Este será una gran amenaza, por lo que Baki y los demás luchadores del Estadio Clandestino buscarán ponerle fin, aunque no será fácil.

Hace algunos meses, Netflix lanzó un gran adelante de este nuevo anime, aunque no reveló la fecha exacta del lanzamiento. Esta salida está pautada para 2026, pero se desconoce el mes concreto.

Por el momento no se han confirmado más partes, aunque, es posible que este arco lleve tiempo en ser finalizado, ya que en el manga comptende más de 150 capítulos.

Lo cierto es que ‘Baki’ promete un sinfín de emociones para sus fans, quienes estarán atentos a la llegada de esta nueva parte a las plataformas digitales.