¿Qué se sabe del estreno de la temporada 4 de Jujutsu Kaisen? Lo último del esperado anime

El anime cada vez cobra mayor protagonismo en las plataformas de streaming; uno de los más populares del último año fue Jujutsu Kaisen, que solo en Crunchyroll logró tener millones de reproducciones a pocas semanas de su estreno. Ahora, los seguidores de esta serie están al tanto de los nuevos estrenos, pues todos los jueves se estrenaba un nuevo episodio, pero esto llegó a su fin tras el lanzamiento del capítulo 12.

En esta oportunidad, se mostró una batalla en la Colonia de Sendai, en este caso entre Yuta y Okkotsu, Takako Uro y Ryu Ishigori, en donde todos tuvieron que pelear para poder dejar de lado los sacrificios y así marcar el final de esta temporada. Pero ahora se viene una gran incógnita entre los fans, quienes están a la expectativa sobre cuándo se va a estrenar la nueva temporada.

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¿Qué se sabe del estreno de la temporada 4 de Jujutsu Kaisen?

Los fans no están preparados para todo lo que será esta segunda parte, pues desde los creadores de la serie han anunciado que este será el escenario donde se van a presentar muchas traiciones entre varios de los personajes principales. Además, otros de los más queridos podrían desaparecer de la serie por muertes en las batallas, pero no hay muchos detalles relacionados con esto.

Desafortunadamente, MAPPA no ha dado a conocer la fecha de estreno oficial de la cuarta temporada de la serie. Pese a eso, algunos medios internacionales dieron a conocer que expertos en la industria del anime habrían filtrado la fecha, asegurando que sería a finales del 2026, pero nada de esto ha sido confirmado.

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De hecho, muchos dicen que la cuarta temporada podría llegar en el primer trimestre del 2027, esto teniendo en cuenta que quieren mantener a los usuarios a la expectativa de lo que va a pasar. Incluso, en ocasiones pasadas ya han usado esta estrategia, obteniendo grandes resultados cuando sale una nueva parte de la producción.

Pero no todo es malo, pues ya varias plataformas de streaming tienen el cupo lleno con otras producciones de anime que se van a estrenar en lo corrido del 2026. Lo que quiere decir que ni en aplicaciones, ni en transmisión directa en televisión, se haría un espacio en la parrilla para el lanzamiento de esta serie, lo que aumenta los rumores de que su llegada sea en el 2027.