Revelan el primer rival que tendría la Selección Colombia luego de eliminación contra Suiza: fecha y lugar

La Selección Colombia ha vivido un último mes lleno de emoción en los campos de juego. El equipo ‘tricolor’ fue parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un camino que acabó en octavos de final, cuando cayeron derrotados frente a Suiza.

Luego de esta caída, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo planea continuar su rumbo para prepararse hacia las eliminatorias hacia la Copa Mundial de la FIFA 2030, y la Copa América de 2028.

De hecho, de cara a este nuevo proceso, la Selección Colombia jugaría un partido amistoso próximamente, que sería su siguiente choque luego de caer frente a Suiza.

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Aquí les contamos el rival, el lugar, la fecha y todo lo que debe saber sobre este encuentro que enfrentaría el combinado ‘tricolor’.

Revelan el primer rival que tendría Colombia luego de caer contra Suiza

Colombia confía en mejorar su rendimiento en los próximos torneos. Para ello, deberá volver a las bases y comenzar a armar un nuevo proceso que tendrá partidos amistosos para sacudir la dura eliminación ante Suiza.

El equipo ‘tricolor’ afrontará la próxima fecha FIFA con la espina de haber caído en octavos de final de la Copa Mundial de 2026, pero con el anhelo de poder lograr mejorar su nivel competitivo.

Para ello, la primera parada será la fecha FIFA del mes de septiembre, que tendrá partidos amistosos para la gran mayoría de los combinados.

La ‘tricolor’, según reveló el VBar Caracol a través de sus redes sociales, tendría planeado medirse a México en un partido amistoso.

Aunque esto no ha sido oficializado por la Federación Colombiana de Fútbol, se espera que este encuentro se lleve a cabo entre septiembre y octubre de este mismo año.

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Por otro lado, la ciudad en la que se jugaría este cotejo es Baltimore, por lo que Colombia continuaría en competencia en Estados Unidos, donde demostró gran recibimiento de la afición.

🇨🇴🇲🇽¡COLOMBIA VS MEXICO EN BALTIMORE!



Seria el primer juego amistoso de los 4 que jugararian entre septiembre y octubre.



📻💻#ElVbarCaracol Siempre en vivo, todos los días pic.twitter.com/d43xv3lOXB — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) July 21, 2026

Se espera que la ‘tricolor’ prepare más detalles para el calendario. De hecho, la Selección Colombia disputaría un total de 4 encuentros en los próximos meses para volver a perfilar un grupo de competencia.