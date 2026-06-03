El anime del estudio de ‘Demon Slayer’ que muy pocos conocen y vale la pena; disponible en Crunchyroll

El gran estudio de anime Ufotable cuenta con el éxito de ‘Demon Slayer’ mundialmente, pero lo que muchos no saben son las otras grandes producciones que tiene. Una de ellas se encuentra disponible en Crunchyroll que ha pasado desapercibido para muchos espectadores, pedro ofrece una combinación de acción, fantasía y una animación espectacular.

Para los fanáticos que quieren descubrir nuevas historias creadas por el mismo equipo detrás de uno de los mayores fenómenos del anime de los últimos años, esta producción se presenta como una alternativa interesante que merece una oportunidad.