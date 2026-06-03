El anime del estudio de ‘Demon Slayer’ que muy pocos conocen y vale la pena; disponible en Crunchyroll
El estudio Ufotable cuenta con grandes animes que quedaron bajo la sombra de ‘Demon Slayer’, pero que no se pueden pasar desapercibidos.
El estudio Ufotable cuenta con grandes animes que quedaron bajo la sombra de ‘Demon Slayer’, pero que no se pueden pasar desapercibidos.
El gran estudio de anime Ufotable cuenta con el éxito de ‘Demon Slayer’ mundialmente, pero lo que muchos no saben son las otras grandes producciones que tiene. Una de ellas se encuentra disponible en Crunchyroll que ha pasado desapercibido para muchos espectadores, pedro ofrece una combinación de acción, fantasía y una animación espectacular.
Para los fanáticos que quieren descubrir nuevas historias creadas por el mismo equipo detrás de uno de los mayores fenómenos del anime de los últimos años, esta producción se presenta como una alternativa interesante que merece una oportunidad.
Se trata de ‘Katsugeki: Touken Ranbu’, el anime que fue creado por el mismo estudio que está detrás del éxito de ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba’. La trama se derrolla en el futuro de unos seres conocidos como Retrogade Amy que intentan alterar acontecimientos clave del pasado para cambiar la historia.
Para impedirlo, unos guerreros qjue son espíritus de espadas legendarias japoneasas viajan en el tiempo y luchan para proteger cada momento.
El protagonista es Izuminokami Kanesada, una espada convertida en guerrero humano que, junto a otros compañeros, participa en misiones ambientadas en el Japón feudal, especialmente durante los turbulentos años finales del shogunato Tokugawa.
Le puede interesar: Scooby-Doo cambia para siempre: así será su brutal salto al anime japonés
Tiene una animación de gran calidad, tal y como acostumbra Ufotable. Además, tiene combates muy fluidos y espectaculares con espadas, con una ambientación histórica basada en figuras y acontecimientos reales de Japón.
Tiene un tono más serio y dramático, por lo que si le gustan las peleas y una buena animación, ‘Katsugeki: Touken Ranbu’ es una excelente opción.