El ‘estúpido’ consejo que le dio John Lennon a Mick Jagger: “Nunca lo conocería, si fuera tú”

Los cantantes de rock con el paso de los años han formado fuertes lazos, al punto que varios de ellos son grandes amigos. Así lo confesó Mick Jagger, quien reveló que no desaprovechan ninguna oportunidad para darse un consejo y así aprender un poco más sobre lo que deberían hacer para poder conseguir ese éxito que tanto esperan.

Hace varios años, Mick Jagger, el vocalista de los Rolling Stones, decidió recibir un consejo de uno de sus colegas que sin duda le iba a servir para toda la vida. Así lo dio a conocer en medio de una entrevista en las últimas horas, en donde reveló los motivos por los que siempre se negó a conocer a Elvis Presley, aunque siempre lo consideró uno de sus ídolos.

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El consejo que le dio John Lennon a Mick Jagger, ¿fue un error?

En medio del podcast ‘Conan O’Brien Needs a Friend’, el reconocido cantante Mick Jagger confesó los motivos por los que siempre ha mantenido cierta distancia con sus grandes ídolos. Al parecer, fue una decisión que tomó tras hablar con John Lennon sobre las cosas que pasaban en su cabeza cuando veía muy cerca a sus referentes.

Al parecer, el cantante en una de sus tantas conversaciones le explicó que era muy importante mantener algo de distancia con sus ídolos musicales. Incluso, le mencionó que era mejor nunca conocerlo y, aunque en ese momento no pidió muchas explicaciones, decidió acatarlo y ahora entiende que es algo que no tiene mucho sentido.

“Yo recuerdo que John me dijo: ‘Sí, tú nunca deberías conocer a tus ídolos, yo nunca los conocería si fuera tú’, y yo lo escuché”, aseguró el artista.

Al parecer, en ese momento todos hablaban sobre lo importante que era mantener esa imagen de los artistas que traían de lo que sabían de ellos, sin conocerlos y quizás dañando todo esto. Por eso, él hizo caso, pues no quería que la imagen que tenía en ese momento de los grandes artistas se dañara de un momento a otro, pero con el paso del tiempo se dio cuenta de que había sido algo totalmente equivocado.

Ahora, considera que, sin duda, debió aprovechar la oportunidad de poder conocer a Elvis, pues fue uno de los grandes exponentes de la música rock and roll y marcó la historia de la música de una forma diferente. Pese a eso, solo tomó ese consejo en pocas oportunidades, pues con los años se dio cuenta de que la oportunidad de conocer a sus ídolos era única, así que era mejor aprovecharla.