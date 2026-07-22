Cada vez son más las personas que encuentran en el anime su género favorito para ver todos los días en casa diferentes historias que logren llamar su atención. Además, hay quienes quieren estar al tanto de todo lo que se puede ver en las cintas, en especial las que son tendencia al lograr el mayor número de seguidores en un corto periodo de tiempo.

Este es el caso de la película de anime que hace unos días se convirtió en una de las que tiene mayor número de reproducciones. Hace unos meses, se estrenó ‘Kimetsu no Yaiba: Tren infinito’, la cinta que sin duda logró posicionarse como una de las mejores, al ser la más vista, superando todos los récords que habían dejado producciones en el pasado.

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Aunque todos pensaban que nadie podía superar esto, llegó una nueva película que, sin duda, hizo historia, pues logró tener millones de reproducciones desde su estreno hasta la actualidad, pues sigue siendo una de las más reconocidas.

¿Cuál es la película de anime más vista en el mundo?

En el año 2025 llegó a las salas de cine la nueva película ‘Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita’, una producción que se convirtió en el fenómeno más importante en la industria del anime. Desde su lanzamiento hasta la actualidad, logró conseguir un poco más de 793 millones de dólares recaudados con cifras de visualizaciones nunca antes vistas..

La acogida por parte del público fue tan alta que, durante un poco más de nueve meses, cientos de personas vieron la película en salas de cine, pues, sin importar que ya habían pasado varios días desde su estreno, las personas seguían viéndola. Ahora, finalmente, salió de la cartelera, pero le abrió paso a su llegada a plataformas de streaming, en donde espera poder llegar a ser todo un éxito.

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¿Cuándo se estrena el anime ‘Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita’ en plataformas?

Según se dio a conocer en días pasados, la popular cinta ya está lista para su lanzamiento en la plataforma de streaming Crunchyroll, en donde se va a estrenar el próximo 28 de julio del 2026. Aunque ya estaban transmitiendo la serie, ahora quieren hacer historia con la película, que sin duda fue una de las más aclamadas por el público.