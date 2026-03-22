El anime más visto del 2026 en Crunchyroll que podría superar a Demon Slayer y One Piece

Las plataformas de streaming lanzaron una nueva propuesta en este 2026, por lo que ya son varias las que presentan estrenos de anime con los que esperan conquistar a todos sus usuarios. Sin embargo, una de las más importantes en la actualidad sigue siendo Crunchyroll, que no solo presenta una gran oferta, sino que también tiene la producción más vista de los últimos años, superando a One Piece y Demon Slayer.

Se trata del nuevo anime ‘Leveling’, una nueva producción que está muy cerca de lograr el récord como el más visto de los últimos meses. De hecho, hay quienes dicen que este, de lejos, al finalizar el 2026, se posicionaría como el mejor de la plataforma de streaming Crunchyroll, siendo el más visto del momento.

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Actualmente, la serie tiene más de 956 valoraciones y comentarios positivos, logrando una puntuación casi perfecta con cinco estrellas, en donde se refleja que tuvo una gran acogida por parte del público. De hecho, hay quienes mencionan que pronto podría obtener un puntaje perfecto, al conseguir más de un millón de reacciones, algo que no logró ni Demon Slayer cuando llegó a la plataforma.

¿De qué se trata el anime ‘Solo Leveling’ de Crunchyroll?

Este anime cuenta la historia de Sung Jinwoo, un cazador que muchos consideran el más débil de toda la humanidad, así que en su última batalla recibe una herida mortal por una mazmorras. Aunque todos creen que esto podría acabar con su vida, lo que hace es potenciar sus poderes, como si se tratara de un videojuego en donde puede ir mejorando sus habilidades.

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Ahora, el cazador quiere usar sus poderes para poder seguir investigando sobre todo sobre la historia de sus padres, pero también entender qué hay detrás de sus nuevos poderes, que lo van a ayudar a superar todas las nuevas batallas. En medio de esto, se presenta la gran pelea, en donde tiene que luchar contra uno de los peores monstruos que hay en el mundo, donde tiene que demostrar su talento.

El anime se llevó el premio al mejor anime del año en los Crunchyroll Anime Awards 2025, se encuentra disponible en esa plataforma y por ahora no se conocen muchos detalles sobre si tendrá una nueva temporada.