¿Cuál es el mejor disco de metal en la historia de los 90? Tiene millones de reproducciones

A lo largo de los años, cientos de artistas de todo el mundo han sacado sus discos de metal con el fin de poder conquistar su público. Sin embargo, hay unos que han tenido una mejor acogida que otros, posicionándose como uno de los mejores según la calificación de sus fans en diferentes momentos desde su lanzamiento.

El medio de comunicación especializado en este tipo de música, IndieHoy, dio a conocer cuál es el mejor disco de metal en la historia de los 90. Allí muchas personas mencionaron a agrupaciones como Mägo de Oz, Metallica, Black Sabbath, Megadeth, entre otras que, sin duda, con sus sonidos fuertes y extremos, lograron estar entre los mejores de la historia.

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¿Cuál es el mejor disco de metal de la historia?

Sin duda, el metal es uno de los géneros más explosivos que dio paso a otras canciones que nadie esperaba escuchar. Varias bandas empezaron con sus sencillos en rock, pero después decidieron pasar a un sonido un poco más fuerte, pasando al nu metal, death metal, metalcore, entre otros que son muy escuchados aún en la actualidad.

Según los expertos, el mejor disco de metal de la historia es Black Sabbath de Paranoid; se estrenó en 1970, el video oficial se subió hace tan solo ocho años y tiene un poco más de 8.5 millones de reproducciones. Sin duda, cuando sonaba en vivo, logró consolidarse como una de las mejores; explotaba al público en general, sus puestas en escena eran otra cosa, los pogos, todo en general la llevaron a consolidarse como una de las mejores.

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Otra que también logró ser una de las mejores es “Master of Puppets”. Se estrenó en 1986, en la página oficial de Metallica, el video oficial tiene 143 millones de reproducciones y se estrenó hace tan solo cuatro años. Es una de las mejores versiones; se ha escuchado en diferentes países del mundo, como una de las más escuchadas que tiene una gran acogida.