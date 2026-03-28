3 anime clásicos que lo apasionarán con los deportes: fútbol, baloncesto y más

El anime y el deporte son, sin dudas, dos de las mayores pasiones del ser humano alrededor del mundo. Estos elementos generan gran atracción, sobre todo por el entretenimiento que permiten sentir a los fanáticos.

Varias producciones, partidos o shows son capaces de producir un sinfín de emociones para los fanáticos, al punto de convertirse en parte notable del estilo de vida de los seres humanos.

Sin embargo, ¿Alguna vez ha pensado en unir estas dos pasiones en una? Les contamos que esto es posible en la actualidad.

Más noticias: El anime imperdible que es tendencia en Colombia y Sudamérica: ¿Cuál es y dónde ver?

Por ello, si usted es uno de estos fanáticos, aquí les presentamos 3 animes de deportes que todo seguidor debe ver al menos una vez.

3 animes clásicos que lo apasionarán con los deportes

De manera indudable, los animes son capaces de explorar una cantidad enorme de temáticas y aspectos. Las tramas de este tipo de producciones abundan, sobre todo de manera muy profunda.

La acción, las batallas y la ficción son 3 aspectos usuales en el anime. Sin embargo, el deporte también dice presente, con un sinfín de producciones imperdibles.

Aunque no lo parezca, este tipo de animes abundan. No obstante, en este caso puntual resaltaremos 3 en concreto que no puede perderse.

El primer puesto es, por supuesto, para un clásico. Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Supercampeones’ o ‘Capitán Tsubasa’.

Esta icónica historia protagonizada por Oliver Atom y Benji Price encantó a muchos, al punto de convertirse en un clásico brillante para el anime. Dicha entrega es una de las más reconocidas de la industria a nivel mundial.

En segunda plaza dice presente otra producción notable. Si le gusta el voleibol, uno de los animes que no puede perderse es ‘Haikyuu!!’.

Más noticias: Disney+ estrenará en Sudamérica curioso anime ‘vetado’ en Japón: esta es la fecha de lanzamiento

Hinata es el protagonista de este anime, en el que el deporte resalta, y demuestra una pasión notable por el voleibol, a través de una historia de gran interés.

Finalmente, el anime que cierra la lista es otro clásico para la industria. Se trata de ‘Slam Dunk’, un anime que fue lanzado en los ’90’s.

Esta producción presenta a Hanamichi Sakuragi, en un trama que une el amor por el baloncesto y el humor de forma magistral.

Sin dudas, cada uno de estos animes presentan emociones diferentes, pero todos ellos son imperdibles si le gusta el deporte y este tipo de entretenimiento.