¡One Piece regresa con nuevos capítulos! Fecha y dónde ver el arco de Elbaph

Desde su debut a finales de los años 90, One Piece se ha convertido en una de las historias más influyentes del anime en la actualidad. Creada por Eiichiro Oda, la obra sigue el viaje de Monkey D. Luffy y su tripulación en la búsqueda del tesoro más valioso del mundo, el One Piece, mientras recorren mares llenos de peligros, misterios y aliados inesperados.

Durante más de dos décadas, este anime ha mantenido una base de fans sólida en todo el mundo, con récords de ventas en manga, cientos de episodios animados y adaptaciones a otros formatos. La producción del anime, a cargo de Toei Animation, ha sido clave para expandir su alcance global, mientras que su llegada a plataformas de streaming permitió que nuevas generaciones conocieran la historia.

Actualmente, la franquicia vive uno de sus momentos más activos. Además del anime, el universo se expandió con la versión live action producida para Netflix, consolidando aún más su presencia en el entretenimiento mundial.

Fecha y dónde ver el arco de Elbaph de One Piece

El esperado arco de Elbaph del anime ya tiene fecha oficial. Los nuevos capítulos se estrenarán el 5 de abril de 2026 y estarán disponibles en la plataforma de streaming Crunchyroll, que posee los derechos de distribución del anime en Latinoamérica y otras regiones.

Este regreso ocurre después de una pausa de producción y forma parte de un cambio importante en el modelo de emisión del anime. A partir de 2026, la serie adoptará un formato más cercano a temporadas, con alrededor de 26 episodios anuales, buscando mejorar la calidad de animación y el ritmo narrativo.

Antes del estreno del nuevo arco, los fans también podrán ver el doblaje de los episodios finales de la saga Egghead desde el 24 de marzo de 2026, ampliando las opciones para quienes prefieren ver la serie en español.