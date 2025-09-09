¿Gana Colombia? La IA predijo el resultado del partido de la ‘tricolor’ ante Venezuela

Venezuela vs Colombia será uno de los partidos encargados de cerrar las Eliminatorias de Conmebol para el Mundial de 2026. La ‘tricolor’ buscará cerrar con broche de oro ante la ‘Vinotinto’ que llega con la obligación de sumar.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo darán el todo por el todo, con el objetivo de así conseguir una clasificación lo más alto posible de la tabla.

Para que no se pierda este partido, les contamos todos los detalles de este cierre de Eliminatorias, incluido un pronóstico de posible resultado.

Así llegan ambos equipos

Colombia y Venezuela viven realidades distintas dentro del proceso de clasificación para el Mundial de 2026. La ‘tricolor’ ya ha sellado su pase a la cita mundialista luego de vencer a Bolivia por 3-0.

Sin embargo, la ‘Vinotinto’ deberá buscar sumar en este último encuentro, con el objetivo de asegurar su clasificación al repechaje.

Venezuela llega a este encuentro luego de caer ante Argentina por un marcador de 3-0, y con una vista importante en el resultado del partido entre Bolivia y Venezuela.

¿Cómo va la tabla de las Eliminatorias?

A horas de llevarse a cabo la última jornada del proceso de Eliminatorias, la tabla de posiciones marcha de la siguiente manera:

1- Argentina – 38 puntos

2- Brasil – 28 puntos

3- Uruguay – 27 puntos

4- Ecuador – 26 puntos

5- Colombia – 25 puntos

6- Paraguay – 25 puntos

7- Venezuela – 18 puntos

8- Bolivia – 17 puntos

9- Perú – 12 puntos

10- Chile – 10 puntos

En caso de que Venezuela caiga ante Colombia, y Bolivia consiga una victoria sobre Brasil en ‘El Alto’, la selección del ‘altiplano’ será la representante de Conmebol en el repechaje.

Por otro lado, si Bolivia empata o cae ante la ‘canarinha’, Venezuela clasificará al repechaje por primera vez en su historia.

Pronóstico para el Venezuela vs Colombia

Al tratarse de un partido tan definitorio, para muchos es de pronóstico reservado. Sin embargo, en este caso hemos optado por consultar a la IA, la cual se atrevió a dar un posible resultado.

Según Gemini, la inteligencia artificial de Google, Colombia y Venezuela igualarán a 1, mismo resultado que arrojaría el Bolivia vs Brasil.

Esto implicaría 1 punto para las 4 selecciones implicadas, por lo que Venezuela conseguiría el pase a repechaje para el Mundial de 2026.