¿Cuál puede ser el rival del repechaje en el grupo de Colombia? Estas son las opciones y cuando se define
La Selección Colombia jugará en el grupo K, donde se medirá a Portugal, Uzbekistán, y un seleccionado que aun está en incógnita.
La Selección Colombia jugará en el grupo K, donde se medirá a Portugal, Uzbekistán, y un seleccionado que aun está en incógnita.
Después de mucha espera finalmente Colombia tiene su grupo en el Mundial de 2026. La ‘tricolor’ fue parte del sorteo este 5 de diciembre y ya sabe a que equipos debe enfrentarse para jugar en esta Copa del Mundo.
La ‘tricolor’ viajará a Estados Unidos, México y Canadá con el objetivo de llevarse la Copa del Mundo, y coronarse con el máximo trofeo en la historia del balompié.
Colombia ocupa el grupo junto a los seleccionados de Portugal y Uzbekistán, pero, también obtendrá un rival por medio del repechaje, y aquí les contamos cuales son las opciones.
Colombia llega nuevamente al Mundial de 2026, con el objetivo de convertirse en una de las selecciones favoritas. La ‘tricolor’ vuelve a una cita mundialista luego de disputar el Mundial de 2018, el cual se jugó en Rusia.
Más noticias: ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia? Sería antes del Mundial 2026
Los equipos que conforman los grupos del Mundial están ordenados de la siguiente manera:
Grupo A
México
Corea del sur
Sudáfrica
Repechaje
Grupo B
Canadá
Suiza
Qatar
Repechaje
Grupo C
Brasil
Marruecos
Escocia
Haiti
Grupo D
Estados Unidos
Australia
Paraguay
Repechaje
Grupo E
Alemania
Ecuador
Costa de Marfil
Curazao
Grupo F
Paises Bajos
Japón
Tunéz
Repechaje
Grupo G
Bélgica
Irán
Egipto
Nueva Zelanda
Grupo H
España
Uruguay
Arabia Saudita
Cabo Verde
Grupo I
Francia
Senegal
Noruega
Repechaje
Grupo J
Argentina
Austria
Argelia
Jordania
Grupo K
Portugal
Colombia
Uzbekistán
Repechaje
Grupo L
Inglaterra
Croacia
Panamá
Ghana
En este sorteo hay varios equipos que se definirán en el año próximo, como resultado de los repechajes.
La Selección deberá esperar por su rival restante, y este saldrá de 3 selecciones. Nueva Caledonia, Jamaica y República del Congo.
Las 2 primeras selecciones se medirán el 26 de marzo, y la final ante RD del Congo será el 31 del mismo mes.
Más noticias: ¿En qué grupo quedó Colombia en el Mundial 2026? Estos son los países que enfrentará la tricolor
Del mismo modo cabe recordar que el Mundial está pautado para iniciar el 11 de junio del próximo año, y cerrará el 19 con una gran final por todo lo alto.
Sin lugar a dudas, este torneo se vivirá por todo lo alto, y varias selecciones darán el todo por el todo para alzarse como los más grandes del fútbol.
MÁS SOBRE: