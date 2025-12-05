¿Cuál puede ser el rival del repechaje en el grupo de Colombia? Estas son las opciones y cuando se define

Después de mucha espera finalmente Colombia tiene su grupo en el Mundial de 2026. La ‘tricolor’ fue parte del sorteo este 5 de diciembre y ya sabe a que equipos debe enfrentarse para jugar en esta Copa del Mundo.

La ‘tricolor’ viajará a Estados Unidos, México y Canadá con el objetivo de llevarse la Copa del Mundo, y coronarse con el máximo trofeo en la historia del balompié.

Colombia ocupa el grupo junto a los seleccionados de Portugal y Uzbekistán, pero, también obtendrá un rival por medio del repechaje, y aquí les contamos cuales son las opciones.

Así quedaron los grupos del Mundial 2026

Colombia llega nuevamente al Mundial de 2026, con el objetivo de convertirse en una de las selecciones favoritas. La ‘tricolor’ vuelve a una cita mundialista luego de disputar el Mundial de 2018, el cual se jugó en Rusia.

Más noticias: ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia? Sería antes del Mundial 2026

Los equipos que conforman los grupos del Mundial están ordenados de la siguiente manera:

Grupo A

México

Corea del sur

Sudáfrica

Repechaje

Grupo B

Canadá

Suiza

Qatar

Repechaje

Grupo C

Brasil

Marruecos

Escocia

Haiti

Grupo D

Estados Unidos

Australia

Paraguay

Repechaje

Grupo E

Alemania

Ecuador

Costa de Marfil

Curazao

Grupo F

Paises Bajos

Japón

Tunéz

Repechaje

Grupo G

Bélgica

Irán

Egipto

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Uruguay

Arabia Saudita

Cabo Verde

Grupo I

Francia

Senegal

Noruega

Repechaje

Grupo J

Argentina

Austria

Argelia

Jordania

Grupo K

Portugal

Colombia

Uzbekistán

Repechaje

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Panamá

Ghana

En este sorteo hay varios equipos que se definirán en el año próximo, como resultado de los repechajes.

¿Cuál será el rival del repechaje en el grupo de Colombia?

La Selección deberá esperar por su rival restante, y este saldrá de 3 selecciones. Nueva Caledonia, Jamaica y República del Congo.

Las 2 primeras selecciones se medirán el 26 de marzo, y la final ante RD del Congo será el 31 del mismo mes.

Más noticias: ¿En qué grupo quedó Colombia en el Mundial 2026? Estos son los países que enfrentará la tricolor

Del mismo modo cabe recordar que el Mundial está pautado para iniciar el 11 de junio del próximo año, y cerrará el 19 con una gran final por todo lo alto.

Sin lugar a dudas, este torneo se vivirá por todo lo alto, y varias selecciones darán el todo por el todo para alzarse como los más grandes del fútbol.