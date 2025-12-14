¿Le gustaría ver el partido Colombia vs. Portugal? Esto le costaría el viaje desde Colombia

Colombia se prepara para el Mundial de 2026. La selección ‘tricolor’ está cerca de comenzar su participación en este importante torneo, y los hinchas están listos para alentar a un equipo que llega como favorito.

Durante inicios de este mes se pudieron conocer los rivales de Colombia en la fase de grupos, en un sorteo que los dejó enfrentados a Portugal, Uzbekistán, y un rival que se definirá en el mes de marzo.

Claramente en estos choques el que genera mayor atractivo es el partido ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. Por ello, si no quiere perderse este partido, aquí les contamos cuanto cuesta viajar desde Colombia.

¿Cuándo es el partido entre Colombia y Portugal?

Para nadie es un secreto que este Mundial de 2026 cuenta con un atractivo particular. Esta será la última copa del mundo de dos grandes del fútbol como lo son Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Esto obviamente emociona y llena de nostalgia a miles de fanáticos en el mundo, quienes sueñan con poder ver en vivo por última vez a los que son los 2 mejores jugadores de esta generación.

Colombia tendrá el lujo de enfrentar a uno de ellos, como lo es ‘CR7’, con un choque que será vital y que presentará un duelo de talla mundial entre el luso y James Rodríguez.

Este partido tendrá lugar el 27 de junio, y será el partido que cerrará la actividad en el grupo K. Claramente aun queda mucho, pero si quiere asistir debe empezar a preparar su viaje desde ya.

El cotejo se llevará a cabo en Miami, puntualmente en el Hard Rock Stadium, por lo que haremos un pequeño desgloce de cuanto costaría el viaje para este choque desde Colombia.

¿Cuánto cuesta viajar para el partido?

Estados Unidos, México y Canadá son 3 de los destinos turísticos que tendrán mayor cantidad de atractivo en 2026. Estos 3 países recibirán el Mundial, por lo que miles de fanáticos se preparan para el mayor evento del fútbol.

En este caso para el choque de la ‘tricolor’ nos centraremos en Miami, ciudad donde se llevará a cabo el partido frente a Portugal.

Claramente los costos pueden variar según el caso, la temporada o las promociones que logre encontrar. Sin embargo, aquí les indicamos el valor apróximado de ciertos aspectos:

Boleta para el partido – 4.000.000 pesos colombianos

Vuelos ida y vuelta – 5.000.000 pesos colombianos

Alojamiento – 2.400.000 pesos colombianos

Transporte, alimento y otros gastos – 2.000.000 pesos colombianos

En total estos gastos representan una cifra aproximada de 13.400.000 pesos colombianos.