¿Qué pasa si Venezuela gana, pierde o empata contra Colombia en partido definitivo para el Mundial 2026?

Venezuela y Colombia se enfrentan este 9 de septiembre, en un choque definitivo para la clasificación para el Mundial de 2026. La ‘Vinotinto’ afronta el que, para muchos, es el partido más importante en la historia del fútbol para este país.

Por otro lado, Colombia llega a este partido con la clasificación sellada, pero, con la ambición de clasificar en una posición más alta, y así aguarle la fiesta al país vecino.

Más noticias: ¿Por qué Venezuela juega con una camiseta vinotinto? Esta es la curiosa razón

Ante lo clave de este choque, aquí les contamos cada uno de los escenarios que afronta Venezuela según el resultado que tenga en este partido.

¿Cuál es su posición en la tabla?

Venezuela ha tenido un desarrollo ciertamente inestable en las Eliminatorias para el Mundial 2026. El combinado ‘vinotinto’ empezó con varios resultados positivos e inesperados.

Esto le permitió colarse en la parte alta de la tabla, aunque esto varió rápidamente, al punto de llegar a caer a puestos de no clasificación.

Aun así, este combinado ha retomado sus resultados positivos, y ha llegado a establecerse en puestos de repechaje, al menos de manera momentánea.

Para el equipo dirigido por el ‘Bocha’ Batista el panorama es el siguiente:

1- Argentina – 38 puntos

2- Brasil – 28 puntos

3- Uruguay – 27 puntos

4- Ecuador – 26 puntos

5- Colombia – 25 puntos

6- Paraguay – 25 puntos

7- Venezuela – 18 puntos

8- Bolivia – 17 puntos

9- Perú – 12 puntos

10- Chile – 10 puntos

Este escenario presenta 2 partidos que serán decisivos para la definición del clasificado a repechaje por parte de Conmebol.

Uno de ellos es Colombia vs Venezuela, mientras que el otro es Bolivia vs Brasil.

¿Qué pasa si Venezuela gana, pierde o empata?

En caso de que Venezuela desee asegurar por si misma el pase a repechaje por primera vez en la historia, deberá vencer a Colombia.

Esto le asegurará el pase, sin necesidad de depender del resultado de Bolivia.

Más noticias: La millonaria cifra que recibiría la Selección Colombia por clasificar al Mundial 2026

Sin embargo, en caso de empatar o perder, Venezuela deberá esperar a que Bolivia no venza en casa a Brasil, para así evitar ser rebasado en puntos.

Este partido tendrá lugar este 9 de septiembre, y su puntapié inicial está pautado para las 6:30 p.m. de Colombia.

Si desea seguirlo puede hacerlo a través de ‘Los Suplentes del Gol’ con Los40 y Radioacktiva, o en las transmisiones de RCN y Gol Caracol.