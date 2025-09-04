De 35 pesos a 3.200: el costo del transporte en los años que Colombia clasificó al Mundial

La Selección Colombia está a pocos pasos de asegurar su clasificación directa al Mundial 2026. Con 22 puntos en la tabla de posiciones de las Eliminatorias y ubicada en la sexta casilla, la Tricolor se prepara para enfrentar a Bolivia y Venezuela en las dos últimas jornadas. De sumar resultados positivos, sellará su presencia en la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El camino de Colombia en las Copas del Mundo ha estado lleno de emociones, momentos históricos y figuras que han dejado huella. Desde la recordada participación en Italia 1990 con Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y René Higuita, pasando por Estados Unidos 1994 y Francia 1998 con ídolos como Freddy Rincón y Faustino Asprilla, hasta el regreso triunfal en Brasil 2014 con James Rodríguez como máximo goleador, y la presencia en Rusia 2018 con una generación dorada que ilusionó al país.

Así como han cambiado las plantillas, los estilos de juego y las generaciones de futbolistas que han vestido la camiseta amarilla, también lo ha hecho la vida diaria en el país. Uno de los ejemplos más claros es el costo del transporte público en Bogotá, que ha experimentado aumentos significativos con el paso de los mundiales.

¿Cuánto costaba el transporte público en cada clasificación de Colombia?

El tiktoker conocido como ‘El Golazo 10’ recopiló los precios del transporte en Bogotá durante los años en que la Selección aseguró su cupo al Mundial. La comparación muestra cómo han cambiado las tarifas en más de tres décadas:

Mundial Italia 1990 – Pasaje diurno: 35 | Pasaje nocturno: $ 37

– Pasaje diurno: | Pasaje nocturno: $ Mundial Estados Unidos 1994 – $300

– Mundial Francia 1998 – $500 y $750

– Mundial Brasil 2014 – $1.700 (TransMilenio)

– (TransMilenio) Mundial Rusia 2018 – $2.000 (transporte tradicional) y $2.200 (TransMilenio)

– (transporte tradicional) y (TransMilenio) Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 – actualmente el pasaje de TransMilenio cuesta $3.200

Los datos reflejan no solo la inflación y los ajustes tarifarios a lo largo de los años, sino también cómo la experiencia de los aficionados ha cambiado desde que en 1990, con unas pocas monedas, se podía llegar a cualquier lugar a celebrar la clasificación de Colombia.