¿Qué pasa si Colombia gana, pierde o empata ante Venezuela en las Eliminatorias?

Colombia y Venezuela darán el todo en el último choque de Eliminatorias este 9 de septiembre. La ‘tricolor’ se medirá a la ‘vinotinto’ en un choque clave para las aspiraciones de este último combinado.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo ya lograron su clasificación al Mundial de 2026, pero la ‘tricolor’ será de las encargadas de definir el futuro de su rival.

Por ello, aquí les contamos detalles respecto a los escenarios que podrán vivir Colombia y Venezuela, según el resultado de este partido.

¿Qué pasa si Colombia gana, pierde o empata ante Venezuela?

En este momento, Colombia ya tiene sellado su cupo a la cita mundialista. La ‘tricolor’ asumió su clasificación luego de imponerse a Bolivia el pasado 4 de septiembre.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo consiguieron vencer al combinado del ‘altiplano’, pero, aun así, el partido entre Colombia y Venezuela será definitorio.

La tabla de clasificación de las Eliminatorias Conmebol marcha de la siguiente manera:

1- Argentina – 38 puntos

2- Brasil – 28 puntos

3- Uruguay – 27 puntos

4- Ecuador – 26 puntos

5- Colombia – 25 puntos

6- Paraguay – 25 puntos

7- Venezuela – 18 puntos

8- Bolivia – 17 puntos

9- Perú – 12 puntos

10- Chile – 10 puntos

Este partido definirá la posible clasificación de Venezuela al Mundial de 2026. La ‘Vinotinto’ se posiciona actualmente en el puesto de repechaje.

Sin embargo, para mantener esta posición deberá buscar sumar ante Colombia, en condición de local. Bolivia se mantiene al acecho, y también vivirá un choque clave ante Bolivia.

Si Colombia vence a Venezuela, la ‘Vinotinto’ deberá esperar que Bolivia no venza a Brasil. Mientras que si la ‘tricolor’ cae, Venezuela asegurará su clasificación.

Finalmente, en caso de empate, Venezuela tendrá mejores aspiraciones, pero también deberá esperar por una caída o un empate por parte de Bolivia.

¿La ‘tricolor’ puede subir en la tabla?

Colombia por su parte, aunque tiene asegurada su clasificación, también se juega una mejor posición en la tabla.

Ante una victoria de la ‘tricolor’, el combinado nacional podrá posicionarse en el puesto 2, siempre y cuando Brasil, Uruguay y Ecuador caigan en sus partidos.

Los choques que cierran esta jornada de clasificación son:

– Colombia vs Venezuela – 6:30 p.m.

– Chile vs Uruguay – 6:30 p.m.

– Bolivia vs Brasil – 6:30 p.m.

– Perú vs Paraguay – 6:30 p.m.

– Ecuador vs Argentina – 6:00 p.m.