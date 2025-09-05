El récord que alcanzó James Rodríguez en las Eliminatorias tras partido contra Bolivia

La Selección Colombia aseguró su clasificación directa al Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El encargado de abrir el marcador fue James Rodríguez, quien no solo le dio confianza al equipo para encaminar la victoria, sino que también alcanzó un nuevo registro histórico en las Eliminatorias Sudamericanas.

El mediocampista cucuteño, actual jugador del León de México, fue protagonista desde el inicio. A los 30 minutos, aprovechó una jugada colectiva iniciada por Luis Díaz y continuada por Santiago Arias, quien envió un centro bajo al área que James definió de primera con pierna derecha, dejando sin opciones al arquero Carlos Lampe.

Con ese gol, Colombia desbloqueó un partido que se había mostrado cerrado en los primeros minutos y tomó el control para sellar el triunfo que le dio el pase directo la Copa del Mundo.

James permaneció en el campo hasta el minuto 61, cuando salió por una molestia física, y se retiró en medio de aplausos y visiblemente emocionado por la clasificación. Este fue su tercer gol en las actuales eliminatorias, todos marcados en Barranquilla, sumándose a los conseguidos ante Argentina y Uruguay

El récord histórico de James Rodríguez en Eliminatorias

Con el gol frente a Bolivia, James Rodríguez llegó a 14 anotaciones en Eliminatorias Sudamericanas, convirtiéndose en el máximo goleador de la Selección Colombia en esta instancia. Superó así a Radamel Falcao García, quien ostentaba el récord con 13 tantos.

Este logro confirma la vigencia de James, quien ha marcado en cuatro procesos clasificatorios diferentes y ahora se prepara para disputar su tercer Mundial con la Tricolor, tras haber participado en Brasil 2014 y Rusia 2018.

Además de ser el máximo anotador, James también es el mayor asistidor en la historia de la Selección, lo que refleja su doble aporte como creador de juego y finalizador. A sus 33 años, se mantiene como un referente indiscutible para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo, que buscará llegar en óptimas condiciones a la cita mundialista de 2026.