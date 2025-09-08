Filtran imágenes del balón con el que se jugará el Mundial 2026; tiene curioso diseño

La Selección Colombia ya tiene asegurado su cupo para el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo logró la clasificación tras vencer 3-0 a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Con este triunfo, el conjunto nacional no solo garantizó su presencia en la cita mundialista, sino que también obtendrá un ingreso económico importante gracias a los premios que otorga la FIFA a los equipos participantes. La clasificación llegó con una fecha de anticipación, lo que permitirá planificar con calma la preparación para el torneo.

Esta será la séptima participación de Colombia en una Copa del Mundo y la primera desde Rusia 2018. El campeonato se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y contará con un formato ampliado, en el que competirán 48 selecciones, marcando un cambio significativo respecto a ediciones anteriores.

El balón filtrado del Mundial 2026

En medio de la expectativa por lo que será este Mundial, se filtraron en redes sociales las primeras imágenes del balón que se usaría en el certamen. El portal especializado Footy Headlines reveló que la pelota llevaría el nombre “Trionda” y sería fabricada por Adidas.

El diseño filtrado tiene como base el color blanco, con detalles en verde, rojo y azul que representan a los tres países anfitriones.

EL BALÓN DEL MUNDIAL

Este es el balón "Trionda" que se usará en la Copa Mundial de 2026, tiene los colores de los países anfitriones, Estados Unidos, Canadá y México, blanco con rojo, verde y azul

En la zona verde, dedicada a México, aparece un Águila Azteca; en la franja roja, que representa a Canadá, se incluye la hoja de arce; y en el sector azul, en honor a Estados Unidos, figuran varias estrellas junto al logo oficial del Mundial 2026.

Cada uno de estos paneles incluye elementos que evocan las banderas y símbolos nacionales de los anfitriones: la estrella de la bandera estadounidense, la cara del águila mexicana y la hoja de arce canadiense. Según la filtración, el modelo mostrado es el estándar y, en los próximos meses, se daría a conocer una versión premium con variaciones en textura, peso y tecnología.