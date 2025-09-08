Néstor Lorenzo respondió a sus críticos por bajo nivel de la Selección Colombia: “hagan memoria y acuérdense”

Néstor Lorenzo se prepara para cerrar la eliminatoria con la Selección Colombia. Este entrenador argentino logró sellar la clasificación al Mundial de 2026, pero aun queda un choque por disputar en esta eliminatoria.

Aunque la ‘tricolor’ logró el objetivo de clasificar a la cita mundialista, Colombia ha denotado una gran baja de nivel respecto a la pasada Copa América, debido a derrotas y empates inesperados, que dio de qué hablar a los más críticos.

Por esto, Néstor Lorenzo salió a dar cuenta de cobro este 8 de septiembre, al asegurar que el combinado local logró la meta, y de muy buena manera.

Néstor Lorenzo respondió a sus críticos

Luego de vencer a Bolivia, Colombia ha sellado su gran clasificación a la Copa Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

La ‘tricolor’ aseguró su presencia en la cita mundialista, luego de no haber sido parte de este torneo en el año 2022.

Aun así, Colombia aun deberá cerrar las Eliminatorias con un partido que, aunque parezca de trámite, promete grandes emociones ante Venezuela.

La ‘Vinotinto’ se juega la clasificación, y confía en poder sacar los 3 puntos ante una Colombia que desea cerrar con el broche de oro.

Así lo expresó Lorenzo en rueda de prensa, al también defender el desempeño de sus seleccionados en el proceso de clasificación:

“El objetivo se cumplió de buena manera, independiente de que estemos quintos o como terminemos, siempre salimos a buscar los partidos” dijo el entrenador.

Néstor Lorenzo también expresó que la ‘tricolor’ podía haber clasificado antes si conseguía empates en algunos partidos, pero el objetivo era vencer y mejorar el estilo de juego.

Del mismo modo, el argentino también valoró su proceso al recordar los malos resultados de Colombia para el pre-mundial de 2022.

“Hagan memoria y acuérdense de que al Mundial pasado no se clasificó, se armó todo de ceros, y el equipo juega bien” dijo Lorenzo.

Lo cierto es que Colombia buscará vencer a Venezuela como visitante, en un partido que, el propio director técnico asegura que será complejo, y no se debe subestimar.

Este choque tendrá lugar el próximo 9 de septiembre, en un choque que tendrá lugar en Venezuela sobre las 6:30 p.m. de Colombia, cuando se dé el puntapié inicial.