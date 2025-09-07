La millonaria cifra que recibiría la Selección Colombia por clasificar al Mundial 2026

La Selección Colombia ya tiene su boleto directo para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo aseguró su clasificación tras vencer 3-0 a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Con esta victoria, la Tricolor no solo consiguió asegurar su cupo mundialista, sino que también garantizó un importante ingreso económico para la Federación Colombiana de Fútbol, gracias a los premios que la FIFA entrega a todas las selecciones participantes.

Colombia alcanzó la clasificación con una fecha de anticipación, lo que permitirá al cuerpo técnico y a la dirigencia planificar con tiempo la preparación para el torneo. Además, esta será una edición histórica de la Copa del Mundo, con 48 selecciones compitiendo.

¿Cuánto ganará Colombia solo por clasificar?

Aunque la FIFA aún no ha anunciado las cifras oficiales para el Mundial 2026, las ediciones anteriores permiten estimar un monto cercano o superior al entregado en Catar 2022. En esa edición, cada selección recibió 2 millones de dólares por clasificar y otros 10 millones por disputar la fase de grupos, para un total de 12 millones.

Si este esquema se mantiene o aumenta, Colombia ya tendría asegurados al menos 2 millones de dólares (aproximadamente 8.000 millones de pesos) solo por la clasificación, más una suma adicional por jugar en la fase de grupos. Estos recursos podrían incrementarse según el avance del equipo en la competencia.

En mundiales anteriores, la cifra ha ido en aumento: en Brasil 2014 fueron 5 millones por la fase de grupos, en Rusia 2018 subió a 8 millones, y en Catar 2022 se pagaron 9 millones a las selecciones eliminadas en primera ronda. Con esta tendencia, se espera que el premio para 2026 sea mayor.

Colombia cerrará su participación en las Eliminatorias visitando a Venezuela este martes 9 de septiembre, en un partido en el que la Vinotinto buscará un cupo en el repechaje.