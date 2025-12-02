Así va la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay 2025-II luego de la fecha 4 de cuadrangulares
La Liga BetPlay 2025-II se prepara para lo que será una gran final por todo lo alto en las próximas semanas.
La Liga BetPlay 2025-II vive etapas imperdibles de definición. Varios equipos confían en poder darle la alegría a miles de fanáticos en el país que quieren ver a su club campeón del torneo en el fútbol profesional de Colombia.
Actualmente el balompié se encuentra en la etapa de cuadrangulares, pero, está cada vez más cerca de poder conocerse cuales serán los finalistas de este segundo semestre.
En este caso se dio el final de la fecha 4, y aquí les mostramos como quedó la tabla de la reclasificación que prepara los cupos para las copas intercontinentales.
La fecha número 4 de los cuadrangulares dejó grandes emociones sobre la mesa en el FPC. Por un lado, Deportes Tolima se afianzó en la primera plaza y se acerca a clasificar a la gran final.
Sin embargo, en el grupo B se mantiene la igualdad, luego de que Junior de Barranquilla derrotara a Atlético Nacional y se pusiera 3 puntos por encima.
El panorama parece desalentador por otros equipos, como es el caso de Independiente Santa Fe e Independente Medellín, quienes parecen estar cada vez más cerca de quedar eliminados.
Aun así, si bien el panorama para la final parece más complejo, otros equipos miran más allá y piensan en la tabla de reclasificación.
Esta por el momento marcha de la siguiente manera:
1- Deportes Tolima – 92 puntos
2- Independiente Medellín – 89 puntos
3- Atlético Nacional – 85 puntos
4- Independiente Santa Fe – 83 puntos
5- América de Cali – 82 puntos
6- Junior de Barranquilla – 81 puntos
7- Millonarios – 73 puntos
8- Atlético Bucaramanga – 73 puntos
9- Once Caldas – 63 puntos
10- Fortaleza – 58 puntos
11- Alianza – 58 puntos
12- Deportivo Pasto – 48 puntos
13- Águilas Doradas – 48 puntos
14- Deportivo Pereira – 46 puntos
15- Llaneros – 45 puntos
16- Deportivo Cali – 45 puntos
17- Envigado – 38 puntos
18- Boyacá Chicó – 36 puntos
19- Unión Magdalena – 32 puntos
20- La Equidad – 24 puntos
Cabe recordar que los primeros 2 puestos dan pase a la Copa Libertadores; los 3 y 4 a los Play-Offs de este mismo torneo, y los lugares del 5 al 7 dan paso a la Copa Sudamericana de cara a la próxima edición de estas competencias.
