Así va la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay 2025-II luego de la fecha 4 de cuadrangulares

La Liga BetPlay 2025-II vive etapas imperdibles de definición. Varios equipos confían en poder darle la alegría a miles de fanáticos en el país que quieren ver a su club campeón del torneo en el fútbol profesional de Colombia.

Actualmente el balompié se encuentra en la etapa de cuadrangulares, pero, está cada vez más cerca de poder conocerse cuales serán los finalistas de este segundo semestre.

En este caso se dio el final de la fecha 4, y aquí les mostramos como quedó la tabla de la reclasificación que prepara los cupos para las copas intercontinentales.

Así va la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay 2025-II

La fecha número 4 de los cuadrangulares dejó grandes emociones sobre la mesa en el FPC. Por un lado, Deportes Tolima se afianzó en la primera plaza y se acerca a clasificar a la gran final.

Sin embargo, en el grupo B se mantiene la igualdad, luego de que Junior de Barranquilla derrotara a Atlético Nacional y se pusiera 3 puntos por encima.

El panorama parece desalentador por otros equipos, como es el caso de Independiente Santa Fe e Independente Medellín, quienes parecen estar cada vez más cerca de quedar eliminados.

Aun así, si bien el panorama para la final parece más complejo, otros equipos miran más allá y piensan en la tabla de reclasificación.

Esta por el momento marcha de la siguiente manera:

1- Deportes Tolima – 92 puntos

2- Independiente Medellín – 89 puntos

3- Atlético Nacional – 85 puntos

4- Independiente Santa Fe – 83 puntos

5- América de Cali – 82 puntos

6- Junior de Barranquilla – 81 puntos

7- Millonarios – 73 puntos

8- Atlético Bucaramanga – 73 puntos

9- Once Caldas – 63 puntos

10- Fortaleza – 58 puntos

11- Alianza – 58 puntos

12- Deportivo Pasto – 48 puntos

13- Águilas Doradas – 48 puntos

14- Deportivo Pereira – 46 puntos

15- Llaneros – 45 puntos

16- Deportivo Cali – 45 puntos

17- Envigado – 38 puntos

18- Boyacá Chicó – 36 puntos

19- Unión Magdalena – 32 puntos

20- La Equidad – 24 puntos

Cabe recordar que los primeros 2 puestos dan pase a la Copa Libertadores; los 3 y 4 a los Play-Offs de este mismo torneo, y los lugares del 5 al 7 dan paso a la Copa Sudamericana de cara a la próxima edición de estas competencias.